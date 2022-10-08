Чернышенко поручил принять меры поддержки российских туристов в Крыму

В частности, Ростуризм совместно с Минтрансом и субъектами РФ должны обеспечить организованный вывоз туристов, у которых закончились путевки, в кратчайшие сроки. Кроме того, этому же ведомству совместно с Минцифры и субъектами РФ поручено организовать круглосуточную работу горячей линии для туристов. Вместе с тем они должны обеспечить сбор типовых вопросов, поступающих от граждан, и выработать ответы для операторов кол-центра. Среднее время ожидания ответа горячей линии должно быть не более 1 минуты.