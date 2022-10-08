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Чернышенко поручил принять меры поддержки российских туристов в Крыму

Ведомости

Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с заинтересованными федеральными министерствами, а также руководством Крыма и Севастополя принять все необходимые меры поддержки  российских туристов, находящихся в настоящее время на полуострове. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель вице-премьера.

В частности, Ростуризм совместно с Минтрансом и субъектами РФ должны обеспечить организованный вывоз туристов, у которых закончились путевки, в кратчайшие сроки. Кроме того, этому же ведомству совместно с Минцифры и субъектами РФ поручено организовать круглосуточную работу горячей линии для туристов. Вместе с тем они должны обеспечить сбор типовых вопросов, поступающих от граждан, и выработать ответы для операторов кол-центра. Среднее время ожидания ответа горячей линии должно быть не более 1 минуты.

Также Чернышенко поручил оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Республики Крым и города Севастополя, разработать меры их поддержки и доложить в правительство.

Решение принято после ЧП на Крымском мосту, который проходит через Керченский пролив и соединяет полуостров с Краснодарским краем. Утром на нем произошел подрыв, который привел к повреждению дороги, а также, по последним сообщениям правоохранителей, – жертвам.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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