Чернышенко поручил принять меры поддержки российских туристов в Крыму
Заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко поручил Ростуризму совместно с заинтересованными федеральными министерствами, а также руководством Крыма и Севастополя принять все необходимые меры поддержки российских туристов, находящихся в настоящее время на полуострове. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель вице-премьера.
В частности, Ростуризм совместно с Минтрансом и субъектами РФ должны обеспечить организованный вывоз туристов, у которых закончились путевки, в кратчайшие сроки. Кроме того, этому же ведомству совместно с Минцифры и субъектами РФ поручено организовать круглосуточную работу горячей линии для туристов. Вместе с тем они должны обеспечить сбор типовых вопросов, поступающих от граждан, и выработать ответы для операторов кол-центра. Среднее время ожидания ответа горячей линии должно быть не более 1 минуты.
Также Чернышенко поручил оценить сопутствующий ущерб, нанесенный организациям туристско-гостиничной отрасли Республики Крым и города Севастополя, разработать меры их поддержки и доложить в правительство.
Решение принято после ЧП на Крымском мосту, который проходит через Керченский пролив и соединяет полуостров с Краснодарским краем. Утром на нем произошел подрыв, который привел к повреждению дороги, а также, по последним сообщениям правоохранителей, – жертвам.