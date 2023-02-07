Пушилин сообщил об успехах российских войск под Северском
Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил об успехах российских подразделений в окрестностях Северска. По его словам, взятие города под контроль необходимо для дальнейшего выхода на Красный Лиман, пишут «РИА Новости».
Расстояние между Северском и Артемовском составляет 36 км.
Ранее экс-подполковник ЛНР Андрей Марочко сообщил, что российские войска в ходе активного наступления 4 и 5 февраля заняли выгодные рубежи и позиции возле города. 1 февраля Марочко сообщил, что для взятия Артемовска в кольцо армии РФ осталось пройти 10 км.