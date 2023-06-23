Платформа по контролю за оборотом оружия может быть запущена до конца года

О планах создать платформу по контролю за оборотом оружия сообщалось с 2020 г. Росгвардия объявляла конкурсы на ее разработку. В 2021 г. предполагалось, что платформа будет содержать единую электронную картотеку лиц и частных охранников с информацией о выданных им разрешениях на хранение и имеющихся у них стволах, а граждане с помощью данной системы смогут взаимодействовать с лицензионными органами.