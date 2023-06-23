Газета
Общество

Платформа по контролю за оборотом оружия может быть запущена до конца года

Ведомости

Основной сегмент Федеральной платформы по контролю за оборотом оружия и управления охранными услугами будет введен в эксплуатацию до конца 2023 г. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.

«Руководство Минцифры, которое отвечает за создание платформы, пообещало, что первый и основной сегмент (оборот оружия) будет введен до конца года. 2-й сегмент (охранные услуги и частные детективы) заработает в 2024 году», – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале по итогам выездного заседания комитета в Росгвардии.

По словам Хинштейна, платформа облегчит жизнь миллионам владельцев оружия и усилит контроль за его оборотом, автоматически прогнозируя рисковые зоны.

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Депутат отметил, что Росгвардии удалось в кратчайшие сроки ввести в строй ряд электронных ресурсов, однако при этом цифровые решения ведомства работают на устаревших версиях отечественного ПО. «На новые лицензии необходимо дополнительное финансирование, которого пока нет. Попросили коллег из Минцифры помочь», – сообщил Хинштейн, уточнив, что Минпромторг пообещал помочь с заменой компьютеров. По словам депутата, в этом году Росгвардия планирует провести киберучения по отражению кибератак в реальном времени.

О планах создать платформу по контролю за оборотом оружия сообщалось с 2020 г. Росгвардия объявляла конкурсы на ее разработку. В 2021 г. предполагалось, что платформа будет содержать единую электронную картотеку лиц и частных охранников с информацией о выданных им разрешениях на хранение и имеющихся у них стволах, а граждане с помощью данной системы смогут взаимодействовать с лицензионными органами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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