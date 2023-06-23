Платформа по контролю за оборотом оружия может быть запущена до конца года
Основной сегмент Федеральной платформы по контролю за оборотом оружия и управления охранными услугами будет введен в эксплуатацию до конца 2023 г. Об этом рассказал председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн.
«Руководство Минцифры, которое отвечает за создание платформы, пообещало, что первый и основной сегмент (оборот оружия) будет введен до конца года. 2-й сегмент (охранные услуги и частные детективы) заработает в 2024 году», – сообщил Хинштейн в своем Telegram-канале по итогам выездного заседания комитета в Росгвардии.
По словам Хинштейна, платформа облегчит жизнь миллионам владельцев оружия и усилит контроль за его оборотом, автоматически прогнозируя рисковые зоны.
Депутат отметил, что Росгвардии удалось в кратчайшие сроки ввести в строй ряд электронных ресурсов, однако при этом цифровые решения ведомства работают на устаревших версиях отечественного ПО. «На новые лицензии необходимо дополнительное финансирование, которого пока нет. Попросили коллег из Минцифры помочь», – сообщил Хинштейн, уточнив, что Минпромторг пообещал помочь с заменой компьютеров. По словам депутата, в этом году Росгвардия планирует провести киберучения по отражению кибератак в реальном времени.
О планах создать платформу по контролю за оборотом оружия сообщалось с 2020 г. Росгвардия объявляла конкурсы на ее разработку. В 2021 г. предполагалось, что платформа будет содержать единую электронную картотеку лиц и частных охранников с информацией о выданных им разрешениях на хранение и имеющихся у них стволах, а граждане с помощью данной системы смогут взаимодействовать с лицензионными органами.