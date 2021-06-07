Росгвардия разместила заказ на создание IT-системы контроля за оружием

Росгвардия разместила заказ на создание IT-системы контроля за оружиемВ прошлом году силовики уже заключали контракт на подобную разработку
В конце мая Росгвардия объявила конкурс на создание автоматизированной системы контроля за оборотом огнестрельного оружия и управления охранными услугами – стартовая цена составляет 305,5 млн руб., следует из документации, опубликованной на сайте госзакупок. Рассмотреть заявки участников торгов Росгвардия намерена к концу июня, а система должна заработать к 30 сентября 2022 г.
В новую систему должна войти платформа взаимодействия участников оружейного рынка для контроля за производством, хранением, оборотом и утилизацией оружия – о его купле и продаже автоматически будут уведомляться подразделения лицензионно-разрешительной работы. Платформа будет содержать единую электронную картотеку лиц и частных охранников с информацией о выданных им разрешениях на хранение и имеющихся у них стволах.
Сами граждане с помощью данной системы смогут взаимодействовать с лицензионными органами – например, получать уведомления о проверках и сроках контрольного отстрела стволов. В техзадании конкурса речь идет и о создании системы безбумажного оборота разрешительных документов на покупку оружия – по мнению заказчиков, она позволит избежать их подделки.
Отдельное внимание уделяется охранным агентствам – в частности, предполагается создание платформы управления охранной деятельностью, позволяющей вневедомственной охране максимально быстро реагировать на вызовы и координировать действия нарядов.
В Росгвардии не ответили на вопросы «Ведомостей».
«Единая система учета гражданского оружия в России нужна, – считает заместитель президента Росохотрыболовсоюза Андрей Сицко. – Она, возможно, поможет упростить бюрократические процедуры, связанные с его транспортировкой и хранением, а также перерегистрацией».
Конкурс на создание системы оборота оружия был объявлен спустя две недели после трагедии в казанской школе № 175, где Ильназ Галявиев убил из официально приобретенного ружья девять человек. 13 мая президент Владимир Путин заявил, что следует усилить контроль за оборотом гражданского оружия в России, «серьезно повысив требования к его владельцам». После чего работа в этом направлении активизировалась – в частности, были ужесточены правила прохождения медицинского освидетельствования претендентов на покупку огнестрела.
Между тем функции, перечисленные в техзадании конкурса Росгвардии, практически полностью совпадают с теми, что отражены в документации другого конкурса на создание системы контроля за оборотом огнестрельного оружия, который силовая структура провела в прошлом году. Тот тендер выиграл подведомственный Минцифре НИИ «Восход», сумма контракта Росгвардии с ним составила чуть более 320 млн руб. «Восход» также должен создать систему исчерпывающего контроля за оборотом оружия, завершив работы к 31 декабря 2021 г.
«Исходя из преамбулы и содержания обоих техзаданий речь идет об очень схожих единых информационных системах обработки больших массивов информационных данных, направленных на обеспечение контроля оборота оружия и порядка оказания охранных услуг, – считает управляющий партнер фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. – Могу предположить, что речь идет о разработке одной и той же системы, однако по какой-то причине определение нового подрядчика происходит без расторжения контракта с прежним». Либо речь идет о создании двух систем с аналогичными целями, либо о том, что в конечном итоге первый подрядчик свой контракт потеряет, предполагает юрист.
Из закупочной документации конкурса 2020 г. следует, что работы по первому этапу проекта Росгвардия приняла у «Восхода» в конце сентября 2020 г., заплатив подрядчику 139,4 млн руб. Но затем заказчик перестал принимать у «Восхода» работы по контракту, мотивируя это ненадлежащим качеством исполнения. В одном из актов приемки, опубликованном на «Госзакупках», в частности, говорится, что в подсистемах отсутствуют предусмотренные техзаданием программные модули, неправильно оформлена техническая документация, и приводятся другие претензии. По состоянию на 4 июня этого года сумма неустоек, которые Росгвардия начислила «Восходу» за просрочку и ненадлежащее исполнение работ, приблизилась к 4 млн руб.
Представители Минцифры и «Восхода» отказались от комментариев.
Контракт с Росгвардией сейчас является действующим, следует из материалов «Госзакупок».
«Объявление нового конкурса может быть связано с недовольством заказчика работой «Восхода», – отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. – Судя по всему, речь идет о закупке одних и тех же услуг, однако не понятно, что будет с теми наработками, за которые Росгвардия уже заплатила 140 млн руб. Из обычной логики поведения заказчика конкретный случай выбивается – можно предположить, что идет поиск нового поставщика, в то время как контракт со старым не разорван». Такой ход событий может быть обусловлен трагическими событиями в Казани и реакцией на них высшего руководства страны, допускает Федюкин: «Чтобы ускорить работы по созданию системы, Росгвардия готова заключить соглашение с новым разработчиком, не дожидаясь расторжения контракта с прежним».
«Вопрос оборота оружия стал весьма актуальным, его социальная значимость сейчас велика, – констатирует Горбунов. – Последние события показывают, что действующая система контроля крайне неэффективна и требуются новые кардинальные и быстрые решения».