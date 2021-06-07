Росгвардия разместила заказ на создание IT-системы контроля за оружием

«Объявление нового конкурса может быть связано с недовольством заказчика работой «Восхода», – отмечает управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин. – Судя по всему, речь идет о закупке одних и тех же услуг, однако не понятно, что будет с теми наработками, за которые Росгвардия уже заплатила 140 млн руб. Из обычной логики поведения заказчика конкретный случай выбивается – можно предположить, что идет поиск нового поставщика, в то время как контракт со старым не разорван». Такой ход событий может быть обусловлен трагическими событиями в Казани и реакцией на них высшего руководства страны, допускает Федюкин: «Чтобы ускорить работы по созданию системы, Росгвардия готова заключить соглашение с новым разработчиком, не дожидаясь расторжения контракта с прежним».