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Общество

В Госдуму внесли проект о расширении специальностей для судей в новых регионах

Ведомости

К конкурсу на вакантные должности федеральных судей в новых регионах могут допустить граждан России с высшим юридическом образованием по специальности «Правоохранительная деятельность». Это следует из законопроекта, опубликованного в системе обеспечения законодательной деятельности.

Его авторами выступили глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников, его первый заместитель Ирина Панькина и сенатор Андрей Клишас. В пояснительной записке к документу сказано, что практика подбора кандидатов в судьи федеральных судов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях показала, что перечень закрепленных законом требований «является недостаточным с учетом местных особенностей».

«[Это] не позволяет допускать к участию в конкурсе на вакантные должности судей лиц, имеющих высшее юридическое образование по специальности "Правоохранительная деятельность"», – говорится в документе.

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К участию в конкурсе на судейские посты будут допускаться граждане России с уровнями «специалитет» и «магистратура», а рекомендации на должность судьи получат только кандидаты, сдавшие квалификационный экзамен на «хорошо» и «отлично». По действующим правилам, кандидаты на судейские посты должны иметь специальность «Юриспруденция».

Регионы вошли в состав России по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на использование властями опыта Крыма и Севастополя при интеграции новых регионов.

Глава государства отмечал, что российские власти «должны искать приемлемые решения» вопросов социального характера и экономического развития на новых территориях.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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