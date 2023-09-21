В Госдуму внесли проект о расширении специальностей для судей в новых регионах
К конкурсу на вакантные должности федеральных судей в новых регионах могут допустить граждан России с высшим юридическом образованием по специальности «Правоохранительная деятельность». Это следует из законопроекта, опубликованного в системе обеспечения законодательной деятельности.
Его авторами выступили глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников, его первый заместитель Ирина Панькина и сенатор Андрей Клишас. В пояснительной записке к документу сказано, что практика подбора кандидатов в судьи федеральных судов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях показала, что перечень закрепленных законом требований «является недостаточным с учетом местных особенностей».
«[Это] не позволяет допускать к участию в конкурсе на вакантные должности судей лиц, имеющих высшее юридическое образование по специальности "Правоохранительная деятельность"», – говорится в документе.
К участию в конкурсе на судейские посты будут допускаться граждане России с уровнями «специалитет» и «магистратура», а рекомендации на должность судьи получат только кандидаты, сдавшие квалификационный экзамен на «хорошо» и «отлично». По действующим правилам, кандидаты на судейские посты должны иметь специальность «Юриспруденция».
Регионы вошли в состав России по итогам референдумов 30 сентября 2022 г. В июле президент РФ Владимир Путин заявил, что рассчитывает на использование властями опыта Крыма и Севастополя при интеграции новых регионов.
Глава государства отмечал, что российские власти «должны искать приемлемые решения» вопросов социального характера и экономического развития на новых территориях.