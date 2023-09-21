В Госдуму внесли проект о расширении специальностей для судей в новых регионах

Его авторами выступили глава думского комитета по госстроительству Павел Крашенинников, его первый заместитель Ирина Панькина и сенатор Андрей Клишас. В пояснительной записке к документу сказано, что практика подбора кандидатов в судьи федеральных судов в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях показала, что перечень закрепленных законом требований «является недостаточным с учетом местных особенностей».