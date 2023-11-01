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Общество

«Яндекс.Музыка» удалила более 4300 единиц контента по требованию Роскомнадзора

Ведомости

За первые девять месяцев 2023 г. «Яндекс.Музыка» удалила 4333 единиц контента по требованию госорганов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет о прозрачности (transparency report). Это первый отчет платформы об удаленном контенте. В будущем компания планирует публиковать такие данные раз в полугодие.

Согласно информации в отчете, за первое полугодие стриминг получил 275 запросов от госорганов с требованиями удалить контент по 305 ссылкам. Речь идет о треках, клипах, эпизодах подкастов и обложках альбомов. Конкретные примеры не приводятся. Всего за первые шесть месяцев 2023 г. было удалено 3246 единиц контента, еще 1087 – за III квартал. В сумме это составляет 0,01% от общего каталога сервиса.

В пресс-службе «Яндекс.Музыки» уточнили, что контент был удален по требованию Роскомнадзора. Среди основных причин удаления – фейки о спецоперации, дискредитация российской армии, пропаганда ЛГБТ и информация о способе совершения самоубийства.

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Кроме того, 17 500 песен на платформе получили маркировку «18+» в III квартале 2023 г. В «Яндекс.Музыке» пояснили, что такая мера позволяет предупредить пользователей о контенте, который не предназначен для детей.

В мае 2023 г. председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что на «Яндекс.Музыке» регулярно появляются «откровенно русофобские и экстремистские композиции». В связи с этим депутат анонсировал законопроект, который обяжет музыкальные стриминги самостоятельно модерировать контент и удалять материалы, нарушающие закон.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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