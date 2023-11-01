«Яндекс.Музыка» удалила более 4300 единиц контента по требованию Роскомнадзора

Согласно информации в отчете, за первое полугодие стриминг получил 275 запросов от госорганов с требованиями удалить контент по 305 ссылкам. Речь идет о треках, клипах, эпизодах подкастов и обложках альбомов. Конкретные примеры не приводятся. Всего за первые шесть месяцев 2023 г. было удалено 3246 единиц контента, еще 1087 – за III квартал. В сумме это составляет 0,01% от общего каталога сервиса.