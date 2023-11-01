«Яндекс.Музыка» удалила более 4300 единиц контента по требованию Роскомнадзора
За первые девять месяцев 2023 г. «Яндекс.Музыка» удалила 4333 единиц контента по требованию госорганов. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет о прозрачности (transparency report). Это первый отчет платформы об удаленном контенте. В будущем компания планирует публиковать такие данные раз в полугодие.
Согласно информации в отчете, за первое полугодие стриминг получил 275 запросов от госорганов с требованиями удалить контент по 305 ссылкам. Речь идет о треках, клипах, эпизодах подкастов и обложках альбомов. Конкретные примеры не приводятся. Всего за первые шесть месяцев 2023 г. было удалено 3246 единиц контента, еще 1087 – за III квартал. В сумме это составляет 0,01% от общего каталога сервиса.
В пресс-службе «Яндекс.Музыки» уточнили, что контент был удален по требованию Роскомнадзора. Среди основных причин удаления – фейки о спецоперации, дискредитация российской армии, пропаганда ЛГБТ и информация о способе совершения самоубийства.
Кроме того, 17 500 песен на платформе получили маркировку «18+» в III квартале 2023 г. В «Яндекс.Музыке» пояснили, что такая мера позволяет предупредить пользователей о контенте, который не предназначен для детей.
В мае 2023 г. председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявил, что на «Яндекс.Музыке» регулярно появляются «откровенно русофобские и экстремистские композиции». В связи с этим депутат анонсировал законопроект, который обяжет музыкальные стриминги самостоятельно модерировать контент и удалять материалы, нарушающие закон.