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Общество

Рядом с Курской АЭС нашли обломки беспилотника

Ведомости

За периметром Курской АЭС обнаружены обломки беспилотника, ранее атаковавшего станцию. Новых атак не зафиксировано, АЭС работает в штатном режиме, сообщил «Росэнергоатом».

«В работе 2-й, 3-й, 4-й энергоблоки на мощности, установленной диспетчерским графиком. Энергоблок № 1 в режиме работы без генерации. Радиационный фон на территории Курской АЭС в пределах природных значений», – уточнил «Росэнергоатом».

26 октября Минобороны сообщило о перехвате беспилотника ВСУ в Курской области. Сообщалось, что он был сбит в районе населенного пункта Курчатов, где располагается станция. Позже атаку подтвердили в пресс-службе АЭС, уточнив, что перехвачены были три беспилотника.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что ВСУ 26 октября атаковали Курскую АЭС тремя беспилотниками, в результате чего были «повреждены стены склада ядерных отходов». Еще два дрона упали на комплекс административных зданий станции.

Представитель госкорпорации «Росатом» рассказал «Ведомостям», что украинский беспилотник попал в хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ) Курской АЭС. По его словам, атака на ХОЯТ и ее последствия не классифицируются по международной шкале ядерных событий (INES) МАГАТЭ. Отработавшее топливо в течение нескольких лет сохраняет высокую радиоактивность. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известно об атаке беспилотников в районе Курской АЭС. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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