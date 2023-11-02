Рядом с Курской АЭС нашли обломки беспилотника

Представитель госкорпорации «Росатом» рассказал «Ведомостям», что украинский беспилотник попал в хранилище отработавшего ядерного топлива (ХОЯТ) Курской АЭС. По его словам, атака на ХОЯТ и ее последствия не классифицируются по международной шкале ядерных событий (INES) МАГАТЭ. Отработавшее топливо в течение нескольких лет сохраняет высокую радиоактивность. Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ) известно об атаке беспилотников в районе Курской АЭС.