Суд отправил в СИЗО на два месяца устроившего стрельбу боксера Иванова

5 ноября около ресторана на Шлюзовой набережной Иванов в нетрезвом состоянии устроил драку, а затем начал стрелять из травматического пистолета. Пострадали четыре человека: трое получили огнестрельные ранения, один – перелом костей носа. Вина Иванова подтверждается протоколом осмотра места происшествия, показаниями потерпевших и свидетелей. 10 лет назад боксер уже был судим по аналогичной статье. Тогда он получив условное наказание. Ранее Иванов служил в полиции, но сейчас он безработный.