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Суд отправил в СИЗО на два месяца устроившего стрельбу боксера Иванова

Ведомости

Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу чемпиона Европы по боксу 2013 г. Никиту Иванова. Спортсмен, устроивший стрельбу в центре Москвы, отправится в СИЗО на два месяца, сообщает ТАСС.

Иванова обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).

5 ноября около ресторана на Шлюзовой набережной Иванов в нетрезвом состоянии устроил драку, а затем начал стрелять из травматического пистолета. Пострадали четыре человека: трое получили огнестрельные ранения, один – перелом костей носа. Вина Иванова подтверждается протоколом осмотра места происшествия, показаниями потерпевших и свидетелей. 10 лет назад боксер уже был судим по аналогичной статье. Тогда он получив условное наказание. Ранее Иванов служил в полиции, но сейчас он безработный.

Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователи ОМВД по району Замоскворечье возбудили дело в отношении жителя Тамбовской области 1986 г. р. Пресс-служба столичной прокуратуры заявила о задержании Иванова 5 ноября. Кроме того, сообщалось, что Иванов также попадал в поле зрения правоохранительных органов после избиения другого боксера в поезде в 2020 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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