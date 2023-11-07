Суд отправил в СИЗО на два месяца устроившего стрельбу боксера Иванова
Замоскворецкий суд Москвы заключил под стражу чемпиона Европы по боксу 2013 г. Никиту Иванова. Спортсмен, устроивший стрельбу в центре Москвы, отправится в СИЗО на два месяца, сообщает ТАСС.
Иванова обвиняют по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство с применением оружия).
5 ноября около ресторана на Шлюзовой набережной Иванов в нетрезвом состоянии устроил драку, а затем начал стрелять из травматического пистолета. Пострадали четыре человека: трое получили огнестрельные ранения, один – перелом костей носа. Вина Иванова подтверждается протоколом осмотра места происшествия, показаниями потерпевших и свидетелей. 10 лет назад боксер уже был судим по аналогичной статье. Тогда он получив условное наказание. Ранее Иванов служил в полиции, но сейчас он безработный.
Ранее официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что следователи ОМВД по району Замоскворечье возбудили дело в отношении жителя Тамбовской области 1986 г. р. Пресс-служба столичной прокуратуры заявила о задержании Иванова 5 ноября. Кроме того, сообщалось, что Иванов также попадал в поле зрения правоохранительных органов после избиения другого боксера в поезде в 2020 г.