Прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в центре Москвы
Сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего мужчину, который подозревается в стрельбе у ресторана в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.
Мужчина, согласно предварительной информации, в ходе конфликта произвел несколько выстрелов из травматического оружия. Пострадали четыре человека, их госпитализировали с различными телесными повреждениями.
«Принятие по данному факту процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела, на контроле в прокуратуре», – заключили в представительстве.
По данным Telegram-канала Baza, стрельба и драка произошли в ресторане Paulaner на Шлюзовой улице. Среди пострадавших, по сообщению канала, менеджер ресторана, который пытался остановить драку.
В марте сообщалось о стрельбе в одном из отделений Сбербанка на северо-западе Москвы, пострадавших не было. СМИ сообщали, что стрелять мужчину заставили телефонные мошенники, которые убедили его, что сотрудники банка якобы распространяют персональные данные.