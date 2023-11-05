Прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

В марте сообщалось о стрельбе в одном из отделений Сбербанка на северо-западе Москвы, пострадавших не было. СМИ сообщали, что стрелять мужчину заставили телефонные мошенники, которые убедили его, что сотрудники банка якобы распространяют персональные данные.