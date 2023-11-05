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Общество

Прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

Ведомости

Сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего мужчину, который подозревается в стрельбе у ресторана в центре Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

Мужчина, согласно предварительной информации, в ходе конфликта произвел несколько выстрелов из травматического оружия. Пострадали четыре человека, их госпитализировали с различными телесными повреждениями.

«Принятие по данному факту процессуальных решений, в том числе о возбуждении уголовного дела, на контроле в прокуратуре», – заключили в представительстве.

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По данным Telegram-канала Baza, стрельба и драка произошли в ресторане Paulaner на Шлюзовой улице. Среди пострадавших, по сообщению канала, менеджер ресторана, который пытался остановить драку.

В марте сообщалось о стрельбе в одном из отделений Сбербанка на северо-западе Москвы, пострадавших не было. СМИ сообщали, что стрелять мужчину заставили телефонные мошенники, которые убедили его, что сотрудники банка якобы распространяют персональные данные.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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