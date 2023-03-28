В Москве задержали устроившего стрельбу в отделении «Сбера» мужчину
Мужчина открыл стрельбу в одном из отделений Сбербанка на северо-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Как заявил собеседник агентства, стрелять мужчину заставили мошенники.
«Ведомости» направили запрос в Сбербанк.
«В одном из отделений Сбербанка в Неманском проезде мужчина открыл стрельбу. В результате происшествия пострадавших нет», – сообщил собеседник ТАСС. По его словам, стрелять мужчину заставили телефонные мошенники, которые убедили его, что сотрудники банка якобы распространяют персональные данные. Сейчас мужчина задержан.
По информации Telegram-канала Baza, открывшим стрельбу в отделении «Сбера» оказался 72-летний мужчина. Как пишет Baza, пенсионер выстрелил из пистолета в потолок. Мужчину удалось быстро обезоружить, после чего он был задержан.