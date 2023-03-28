В Москве задержали устроившего стрельбу в отделении «Сбера» мужчину

«В одном из отделений Сбербанка в Неманском проезде мужчина открыл стрельбу. В результате происшествия пострадавших нет», – сообщил собеседник ТАСС. По его словам, стрелять мужчину заставили телефонные мошенники, которые убедили его, что сотрудники банка якобы распространяют персональные данные. Сейчас мужчина задержан.