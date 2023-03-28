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В Москве задержали устроившего стрельбу в отделении «Сбера» мужчину

Ведомости

Мужчина открыл стрельбу в одном из отделений Сбербанка на северо-западе Москвы, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы. Как заявил собеседник агентства, стрелять мужчину заставили мошенники.

«Ведомости» направили запрос в Сбербанк.

«В одном из отделений Сбербанка в Неманском проезде мужчина открыл стрельбу. В результате происшествия пострадавших нет», – сообщил собеседник ТАСС. По его словам, стрелять мужчину заставили телефонные мошенники, которые убедили его, что сотрудники банка якобы распространяют персональные данные. Сейчас мужчина задержан.

По информации Telegram-канала Baza, открывшим стрельбу в отделении «Сбера» оказался 72-летний мужчина. Как пишет Baza, пенсионер выстрелил из пистолета в потолок. Мужчину удалось быстро обезоружить, после чего он был задержан.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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