В Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна квартиры
Житель города Вятские Поляны в Кировской области открыл стрельбу из окна своей квартиры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов.
«По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет», — рассказал он в своем Telegram-канале.
Соколов уточнил, что обошлось без пострадавших. По его словам, полиция оцепила прилегающую территорию, ситуация находится под контролем. Губернатор добавил, что на место происшествия выехал специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).
Ранее видео очевидцев, на котором мужчина стоит с ружьем у окна, опубликовал Telegram-канал «112». По данным ресурса, житель Вятских Полян несколько раз выстрелил из оружия. На место приехала полиция, людей попросили не выходить на улицу. ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает, что на месте происшествия также находится вятскополянский межрайонный прокурор Сергей Муржин.
В единой дежурно-диспетчерской службе города агентству «РИА Новости» сообщили, что в квартире произошел «бытовой семейный скандал». Там добавили, что звонок поступил от жены стрелявшего мужчины.