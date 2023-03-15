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Общество

В Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна квартиры

Ведомости

Житель города Вятские Поляны в Кировской области открыл стрельбу из окна своей квартиры. Об этом сообщил губернатор региона Александр Соколов. 

«По оперативной информации, у него два гладкоствольных ружья. Говорят, 16 лет не пил, развязался. Организм среагировал неадекватно. Других людей в квартире нет», — рассказал он в своем Telegram-канале.

Соколов уточнил, что обошлось без пострадавших. По его словам, полиция оцепила прилегающую территорию, ситуация находится под контролем. Губернатор добавил, что на место происшествия выехал специальный отряд быстрого реагирования (СОБР).

Ранее видео очевидцев, на котором мужчина стоит с ружьем у окна, опубликовал Telegram-канал «112». По данным ресурса, житель Вятских Полян несколько раз выстрелил из оружия. На место приехала полиция, людей попросили не выходить на улицу. ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает, что на месте происшествия также находится вятскополянский межрайонный прокурор Сергей Муржин.

В единой дежурно-диспетчерской службе города агентству «РИА Новости» сообщили, что в квартире произошел «бытовой семейный скандал». Там добавили, что звонок поступил от жены стрелявшего мужчины.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных