В Кировской области мужчина открыл стрельбу из окна квартиры

Ранее видео очевидцев, на котором мужчина стоит с ружьем у окна, опубликовал Telegram-канал «112». По данным ресурса, житель Вятских Полян несколько раз выстрелил из оружия. На место приехала полиция, людей попросили не выходить на улицу. ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру сообщает, что на месте происшествия также находится вятскополянский межрайонный прокурор Сергей Муржин.