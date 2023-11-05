Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

Ранее 5 ноября столичная прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в центре Москвы. Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате чего были госпитализированы четыре человека с различными травмами. По данным СМИ, конфликт произошел в одном из ресторанов в центре российской столицы.