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Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

Ведомости

Задержанным в рамках дела о стрельбы в центре Москвы оказался чемпион Европы по боксу Никита Иванов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию также подтвердили несколько Telegram-каналов.

«Задержанным за стрельбу у ресторана в Москве оказался 37-летний Никита Иванов, чемпион Европы по боксу», – рассказал источник.

Прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в центре Москвы

Иванов уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, в том числе после избиения другого боксера в поезде в 2020 г., отмечает агентство.

Ранее 5 ноября столичная прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в центре Москвы. Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате чего были госпитализированы четыре человека с различными травмами. По данным СМИ, конфликт произошел в одном из ресторанов в центре российской столицы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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