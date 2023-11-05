Полиция установила личность подозреваемого в стрельбе в центре Москвы
Задержанным в рамках дела о стрельбы в центре Москвы оказался чемпион Европы по боксу Никита Иванов, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Эту информацию также подтвердили несколько Telegram-каналов.
«Задержанным за стрельбу у ресторана в Москве оказался 37-летний Никита Иванов, чемпион Европы по боксу», – рассказал источник.
Иванов уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, в том числе после избиения другого боксера в поезде в 2020 г., отмечает агентство.
Ранее 5 ноября столичная прокуратура сообщила о задержании подозреваемого в стрельбе в центре Москвы. Мужчина открыл стрельбу из травматического пистолета, в результате чего были госпитализированы четыре человека с различными травмами. По данным СМИ, конфликт произошел в одном из ресторанов в центре российской столицы.