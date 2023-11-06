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Общество

В МВД возбудили дело о хулиганстве после стрельбы у ресторана в центре Москвы

Ведомости

Столичная полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после стрельбы у ресторана в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Следователи ОМВД по району Замоскворечье возбудили дело в отношении жителя Тамбовской области 1986 года рождения.

По данным полиции, 5 ноября около ресторана, расположенного на Шлюзовой набережной, произошел конфликт на бытовой почве. В результате потасовки один из участников ранил четверых из травматического оружия.

«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется следствие», – сообщила Волк.

Ранее СМИ стало известно, что задержанным оказался 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Эту информацию также подтвердили несколько Telegram-каналов.

Иванов уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, в том числе после избиения другого боксера в поезде в 2020 г., отмечает ТАСС.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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