В МВД возбудили дело о хулиганстве после стрельбы у ресторана в центре Москвы
Столичная полиция возбудила уголовное дело по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство) после стрельбы у ресторана в центре Москвы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Следователи ОМВД по району Замоскворечье возбудили дело в отношении жителя Тамбовской области 1986 года рождения.
По данным полиции, 5 ноября около ресторана, расположенного на Шлюзовой набережной, произошел конфликт на бытовой почве. В результате потасовки один из участников ранил четверых из травматического оружия.
«В настоящее время подозреваемый задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Ведется следствие», – сообщила Волк.
Ранее СМИ стало известно, что задержанным оказался 37-летний чемпион Европы по боксу Никита Иванов. Эту информацию также подтвердили несколько Telegram-каналов.
Иванов уже попадал в поле зрения правоохранительных органов, в том числе после избиения другого боксера в поезде в 2020 г., отмечает ТАСС.