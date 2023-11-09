Минздрав сообщил о снижении потребления алкоголя после ограничений его продажи
Потребление алкоголя в России снизилось в два раза после введения ограничений на его продажу 15 лет назад. Об этом сообщила директор ННЦ наркологии – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.
«Последние 15 лет в стране были введены ограничения на продажу алкоголя по возрасту, времени и месту продажи. И эти меры в совокупности с системной информационной политикой по формированию у населения навыков и приверженности здоровому образу жизни и социальной успешности привели к снижению подушевого потребления алкоголя в два раза, снижению наркологической заболеваемости и смертности, связанной с употреблением алкоголя», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).
По словам Клименко, часто покупатели начинают употреблять алкоголь рядом с магазином, где они приобрели продукцию, и тем самым подают негативный пример детям и нарушают санитарные правила пребывания в общественных местах.
Помимо этого наличие алкогольного магазина в доме создает условия для случайной и незапланированной покупки, считает Клименко.
В конце июля с инициативой по ограничению продажи алкоголя в жилых домах выступила группа депутатов Госдумы во главе с руководителем фракции «Новые люди» Владиславом Даванковым. Авторы законопроекта предлагали разрешить общему собранию собственников запрещать работу магазинов и заведений общепита в нежилых помещениях домов. Ограничение должно было быть одобрено более чем 50% голосов жильцов.
9 ноября «Известия» сообщили, что Минфин выступил против этого предложения. Одним из возражений стал аргумент о том, что введение ограничений может стать барьером для развития бизнеса и способствовать возникновению недобросовестных сговоров жильцов.
Летом 2022 г. «Ведомости» писали, что годовое потребление алкоголя в России снизилось с 13,7 л до 9,13 л на душу населения за 10 лет (с 2009 по 2020 г.). Тогда такие результаты были представлены в анализе итогов реализации концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией до 2020 г., который провел Минздрав.