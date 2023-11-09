Газета
Общество

Минздрав сообщил о снижении потребления алкоголя после ограничений его продажи

Ведомости

Потребление алкоголя в России снизилось в два раза после введения ограничений на его продажу 15 лет назад. Об этом сообщила директор ННЦ наркологии – филиала НМИЦ психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского Минздрава России Татьяна Клименко.

«Последние 15 лет в стране были введены ограничения на продажу алкоголя по возрасту, времени и месту продажи. И эти меры в совокупности с системной информационной политикой по формированию у населения навыков и приверженности здоровому образу жизни и социальной успешности привели к снижению подушевого потребления алкоголя в два раза, снижению наркологической заболеваемости и смертности, связанной с употреблением алкоголя», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).

По словам Клименко, часто покупатели начинают употреблять алкоголь рядом с магазином, где они приобрели продукцию, и тем самым подают негативный пример детям и нарушают санитарные правила пребывания в общественных местах. 

Помимо этого наличие алкогольного магазина в доме создает условия для случайной и незапланированной покупки, считает Клименко.

Производство алкоголя с начала года снизилось на 4,3%

В конце июля с инициативой по ограничению продажи алкоголя в жилых домах выступила группа депутатов Госдумы во главе с руководителем фракции «Новые люди» Владиславом Даванковым. Авторы законопроекта предлагали разрешить общему собранию собственников запрещать работу магазинов и заведений общепита в нежилых помещениях домов. Ограничение должно было быть одобрено более чем 50% голосов жильцов.

9 ноября «Известия» сообщили, что Минфин выступил против этого предложения. Одним из возражений стал аргумент о том, что введение ограничений может стать барьером для развития бизнеса и способствовать возникновению недобросовестных сговоров жильцов. 

Летом 2022 г. «Ведомости» писали, что годовое потребление алкоголя в России снизилось с 13,7 л до 9,13 л на душу населения за 10 лет (с 2009 по 2020 г.). Тогда такие результаты были представлены в анализе итогов реализации концепции госполитики по снижению масштабов злоупотребления алкогольной продукцией до 2020 г., который провел Минздрав.

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться
Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных