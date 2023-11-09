Минздрав сообщил о снижении потребления алкоголя после ограничений его продажи

«Последние 15 лет в стране были введены ограничения на продажу алкоголя по возрасту, времени и месту продажи. И эти меры в совокупности с системной информационной политикой по формированию у населения навыков и приверженности здоровому образу жизни и социальной успешности привели к снижению подушевого потребления алкоголя в два раза, снижению наркологической заболеваемости и смертности, связанной с употреблением алкоголя», – сказала она (цитата по «Интерфаксу»).