Минфин выступил против запрета продажи алкоголя в жилых домах

Минфин подготовил проект отрицательного отзыва правительства на этот законопроект и направил его в кабмин, сообщают «Известия». Одним из аргументов является тот факт, что регионы уже сейчас вправе защищать общественный порядок в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». Также введение ограничений может стать барьером для развития бизнеса и способствовать возникновению недобросовестных сговоров жильцов. Например, если они за определенное вознаграждение будут разрешать работать в доме конкретным предпринимателям, запрещая то же самое другим. Отзыв Минфина согласован с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минюстом.