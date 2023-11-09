Минфин выступил против запрета продажи алкоголя в жилых домах
Минфин выступил против предложения депутатов Госдумы разрешить общему собранию жильцов ограничивать продажу алкоголя на первых этажах домов. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ. Отрицательный отзыв на законопроект поддержали Минэкономразвития, Минпромторг и Минюст.
С инициативой по ограничению продажи алкоголя в жилых домах группа депутатов Госдумы во главе с руководителем фракции «Новые люди» Владиславом Даванковым выступила в конце июля. Авторы законопроекта предлагали разрешить общему собранию собственников запрещать работу магазинов и заведений общепита в нежилых помещениях домов. Ограничение должно было быть одобрено более, чем 50% голосами жильцов.
Минфин подготовил проект отрицательного отзыва правительства на этот законопроект и направил его в кабмин, сообщают «Известия». Одним из аргументов является тот факт, что регионы уже сейчас вправе защищать общественный порядок в рамках закона «Об основах системы профилактики правонарушений в РФ». Также введение ограничений может стать барьером для развития бизнеса и способствовать возникновению недобросовестных сговоров жильцов. Например, если они за определенное вознаграждение будут разрешать работать в доме конкретным предпринимателям, запрещая то же самое другим. Отзыв Минфина согласован с Минпромторгом, Минэкономразвития и Минюстом.
В начале ноября Министерство экономического развития и внешних связей Амурской области обратилось в Минфин РФ с просьбой ограничить продажу алкогольного мороженого детям. Региональные власти обеспокоились вопросом еще в мае из-за возможного появления на улицах палаток для торговли алкогольным мороженым с крепостью от 1,5% до 6%. Такая продукция официально не признана спиртным, поэтому на нее не распространяются запреты на торговлю алкоголем. Инициативу амурских властей поддержали в Росалкогольтабакконтроле.
Ранее 1 ноября Госдума приняла в первом чтении законопроект, которые разрешает продажу спиртного на летних верандах, помостах, «двориках» и т.д. В пояснительной записке указано, что инициатива направлена на поддержку «добросовестных» заведений и поспособствует развитию конкуренции и внутреннего туризма.