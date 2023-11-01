Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже алкоголя в летних кафе

Сейчас в Думе идет пленарная неделя (с 30 октября по 5 ноября). Запланированы дополнительно еще три пленарных заседания, сообщала ранее пресс-служба нижней палаты. Такое решение было принято, чтобы рассмотреть законопроекты, которые «ждут граждане». В частности, это касается повышения МРОТа, увеличения пенсий неработающим пенсионерам и принятия федерального бюджета. Всего до конца осенней сессии пройдет восемь пленарных недель.