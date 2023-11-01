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Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже алкоголя в летних кафе

Ведомости

Госдума приняла в первом чтении законопроект, которые разрешает продажу алкогольных напитков в летних кафе. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы. 

Законопроект был внесен в Госдуму депутатами во главе с председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным 29 июня. В пояснительной записке авторы отметили, что сейчас закон не предусматривает продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в летних (сезонных) кафе. 

Речь идет о верандах, помостах, «двориках» и др. В записке говорится, что инициатива направлена на поддержку «добросовестных» заведений. Она будет способствовать развитию конкуренции и положительно повлияет на развитие внутреннего туризма в стране, считают депутаты. Кроме того, принятие законопроекта позволит создать понятные условия продажи алкоголя на летних верандах.

В сентябре «Ведомости» писали, что до конца года Госдума, помимо проекта федерального бюджета на 2024-2026 гг., намерена рассмотреть еще 51 законопроект, включая инициативу, направленную на легализацию розничной продажи алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов. Его обсуждение в первом чтении ожидалось в декабре. 

Сейчас в Думе идет пленарная неделя (с 30 октября по 5 ноября). Запланированы дополнительно еще три пленарных заседания, сообщала ранее пресс-служба нижней палаты. Такое решение было принято, чтобы рассмотреть законопроекты, которые «ждут граждане». В частности, это касается повышения МРОТа, увеличения пенсий неработающим пенсионерам и принятия федерального бюджета. Всего до конца осенней сессии пройдет восемь пленарных недель.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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