Госдума приняла в первом чтении законопроект о продаже алкоголя в летних кафе
Госдума приняла в первом чтении законопроект, которые разрешает продажу алкогольных напитков в летних кафе. Об этом свидетельствуют данные думской электронной базы.
Законопроект был внесен в Госдуму депутатами во главе с председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным 29 июня. В пояснительной записке авторы отметили, что сейчас закон не предусматривает продажу алкоголя при оказании услуг общественного питания в летних (сезонных) кафе.
Речь идет о верандах, помостах, «двориках» и др. В записке говорится, что инициатива направлена на поддержку «добросовестных» заведений. Она будет способствовать развитию конкуренции и положительно повлияет на развитие внутреннего туризма в стране, считают депутаты. Кроме того, принятие законопроекта позволит создать понятные условия продажи алкоголя на летних верандах.
В сентябре «Ведомости» писали, что до конца года Госдума, помимо проекта федерального бюджета на 2024-2026 гг., намерена рассмотреть еще 51 законопроект, включая инициативу, направленную на легализацию розничной продажи алкоголя на летних верандах кафе и ресторанов. Его обсуждение в первом чтении ожидалось в декабре.
Сейчас в Думе идет пленарная неделя (с 30 октября по 5 ноября). Запланированы дополнительно еще три пленарных заседания, сообщала ранее пресс-служба нижней палаты. Такое решение было принято, чтобы рассмотреть законопроекты, которые «ждут граждане». В частности, это касается повышения МРОТа, увеличения пенсий неработающим пенсионерам и принятия федерального бюджета. Всего до конца осенней сессии пройдет восемь пленарных недель.