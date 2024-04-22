Москалькова просит прокуратуру проверить сведения о пытках в «Черном дельфине»

23 декабря того же года в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что СКР расследует 17 уголовных дел по фактам пыток заключенных в местах лишения свободы, более десяти человек уволены. В том числе, ушел в отставку директор ФСИН Александр Калашников, в Кремле позже заявляли, что он сам подал рапорт об уходе. В июле 2022 г. глава государства подписал закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за такие деяния.