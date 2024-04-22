Москалькова просит прокуратуру проверить сведения о пытках в «Черном дельфине»
После публикации журналистки и правозащитницы Евы Меркачевой о жалобах заключенных в колонии №6 Оренбургской области на применяемые к ним пытки, уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генеральную прокуратуру с просьбой о проверке.
«В мой адрес поступило обращение в защиту прав заключенных ИК [исправительной колонии особого режима для пожизненно осужденных] № 6 по Оренбургской области, более известной как «Черный дельфин», о неправомерных действиях со стороны сотрудников исправительного учреждения. Обратилась в Генпрокуратуру России с просьбой провести проверку», – написала Москалькова в своем Telegram-канале.
Она также добавила, что взяла ситуацию «на особый контроль».
О том, что заключенные в ИК № 6 города Соль-Илецк по Оренбургской области жалуются на избиения и пытки, Меркачева сообщила 20 апреля в своей статье на сайте издания «Московский комсомолец». Соответствующее обращение поступило к правозащитнице за несколько дней до этого, в нем были указны фамилии арестантов, приведены даты и подробности. О правонарушениях также заявил один из адвокатов, который попросил журналистку не публиковать его имя.
Меркачева отмечает, что официально ни один из арестантов не подавал жалоб на действия сотрудников «Черного дельфина». По словам правозащитницы, это может указывать на нездоровую атмосферу в колонии, поскольку всегда есть те, кто будет с чем-то не согласен или недоволен.
Меркачева направила обращения в Генпрокуратуру, Следственный комитет и уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой.
Тема пыток заключенных приобрела широкий общественный резонанс в России после того, как в октябре 2021 г. в сеть выложили свыше 40 гигабайтов со сценами насилия, в том числе сексуального, в отношении арестантов в тюремной больнице в Саратовской области. Позже в Следственном комитете России (СКР) заявили, что преступления против заключенных совершались в период с января 2020 г. по май 2021 г.
23 декабря того же года в ходе ежегодной пресс-конференции президент РФ Владимир Путин сообщил, что СКР расследует 17 уголовных дел по фактам пыток заключенных в местах лишения свободы, более десяти человек уволены. В том числе, ушел в отставку директор ФСИН Александр Калашников, в Кремле позже заявляли, что он сам подал рапорт об уходе. В июле 2022 г. глава государства подписал закон об ужесточении наказания за пытки со стороны должностных лиц, предусматривающий наказание до 15 лет лишения свободы за такие деяния.