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Суд в Москве арестовал подозреваемого в убийстве байкера Ковалева

Гражданина Азербайджана отправили в СИЗО до 18 июня
Максим Цуланов
ТАСС

Подозреваемого в убийстве москвича Кирилла Ковалева гражданина Азербайджана Шахина Аббасова отправили в СИЗО до 18 июня, сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Решение вынес Замоскворецкий суд Москвы. Аббасова обвиняют в совершении особо тяжкого преступления, связанного с совершением умышленного убийства человека, совершенного группой лиц по предварительному сговору, из хулиганских побуждений (пп. «ж», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Максимальное наказание по этой части – до 20 лет лишения свободы.

Вину Аббасов не признал, защита просила отправить его под домашний арест. Аббасов заявил, что убийство произошло без умысла. При этом следователь на заседании сообщила, что подозреваемый при попытке скрыться совершил и другие преступления, которые будут расследованы.

По сообщению ТАСС, у здания суда в момент избрания меры пресечения находились байкеры, которые торжественно встретили новость об аресте Аббасова и включили гимн России. Погибший Ковалев сам был мотоциклистом. Как писали СМИ, байкеры помогали искать подозреваемого в убийстве.

Следователь на заседании сообщил, что отец Аббасова давал указания другим фигурантам дела скрываться от правоохранительных органов, а также пытался договориться с родственниками потерпевших для избежания уголовного дела. Столичная прокуратура ранее сообщила, что гособвинение запросит арест всех шестерых фигурантов дела об убийстве Ковалева.

17 апреля на юго-востоке Москвы в ходе конфликта был убит 24-летний Кирилл Ковалев. Поводом для конфликта стал припаркованный на тротуаре автомобиль Аббасова. Москвич сделал водителю замечание, после чего Аббасов несколько раз ударил его руками и ногами по туловищу и нанес удар ножом в область живота. Пострадавший скончался в больнице.

Поиски нападавшего продолжались два дня. 19 апреля столичная прокуратура сообщила о задержании Аббасова. Как затем уточнили в столичном СК, Аббасова и еще двоих соучастников преступления задержали в Ростовской области. В СК заявляли, что нападавший находился на территории России нелегально и является гражданином одной из стран СНГ.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

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