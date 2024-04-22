Рособрнадзор: досрочный период ЕГЭ прошел без сбоев

Ранее «Ведомости» писали, что число досрочно сдающих ЕГЭ уменьшилось в шесть раз. В 2023 г. для досрочной сдачи ЕГЭ зарегистрировалось около 18 300 человек, из них более 15 000 – выпускники прошлых лет, следует из данных Минпросвещения.