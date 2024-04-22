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Рособрнадзор: досрочный период ЕГЭ прошел без сбоев

Ведомости

Досрочный период ЕГЭ 2024 г. прошел в штатном режиме, без организационно-технологических сбоев. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.

«Экзамены проходили с 22 марта по 22 апреля. Участниками досрочного периода ЕГЭ стали около 2500 человек. Для них было открыто 118 пунктов проведения экзаменов в 67 регионах. В проведении экзаменов было задействовано более 3000 организаторов, мониторинг хода ЕГЭ вели 345 общественных наблюдателей», – пишет ведомство.

Ранее «Ведомости» писали, что число досрочно сдающих ЕГЭ уменьшилось в шесть раз. В 2023 г. для досрочной сдачи ЕГЭ зарегистрировалось около 18 300 человек, из них более 15 000 – выпускники прошлых лет, следует из данных Минпросвещения.

Наиболее популярные предметы у тех, кто решил сдать экзамены заранее, – русский язык, базовая и профильная математика, обществознание, биология и английский язык. К досрочному этапу сдачи ЕГЭ допускаются выпускники 11-х классов без академических задолженностей и с разрешения педагогического совета школы.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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