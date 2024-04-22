Рособрнадзор: досрочный период ЕГЭ прошел без сбоев
Досрочный период ЕГЭ 2024 г. прошел в штатном режиме, без организационно-технологических сбоев. Об этом сообщается на сайте Рособрнадзора.
«Экзамены проходили с 22 марта по 22 апреля. Участниками досрочного периода ЕГЭ стали около 2500 человек. Для них было открыто 118 пунктов проведения экзаменов в 67 регионах. В проведении экзаменов было задействовано более 3000 организаторов, мониторинг хода ЕГЭ вели 345 общественных наблюдателей», – пишет ведомство.
Ранее «Ведомости» писали, что число досрочно сдающих ЕГЭ уменьшилось в шесть раз. В 2023 г. для досрочной сдачи ЕГЭ зарегистрировалось около 18 300 человек, из них более 15 000 – выпускники прошлых лет, следует из данных Минпросвещения.
Наиболее популярные предметы у тех, кто решил сдать экзамены заранее, – русский язык, базовая и профильная математика, обществознание, биология и английский язык. К досрочному этапу сдачи ЕГЭ допускаются выпускники 11-х классов без академических задолженностей и с разрешения педагогического совета школы.