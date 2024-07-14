Синоптики ожидают жаркую погоду в Москве на следующей неделе
Жара в Москве на следующей неделе сохранится, днем воздух будет прогреваться до +30 градусов, к концу рабочей неделе возможен дождь, следует из прогноза погоды на сайте Гидрометцентра России.
По данным синоптиков, 14 июля температура воздуха в столичном регионе днем составит 28-30 градусов тепла, пройдет кратковременный дождь, местами сильный. При грозе порывы будут достигать 15 м/c. 15 июля ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Жаркая погода будет держаться всю неделю, а 17 июля воздух прогреется до +32 градусов.
В отдельные дни возможны кратковременные дожди и грозы, сообщил также «РИА Новости» ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.
3 июля температура воздуха в Москве поднялась до 32,5 градуса и побила рекорд, установленный 107 лет назад. Прошлый рекорд был установлен в 1917 г. Тогда температура воздуха поднималась до 32,2 градуса.