Премьер Таиланда подпишет постановление о временном безвизе для россиян 15 июля
Постановление о продлении безвизового режима на въезд в Таиланд для россиян на срок до 60 дней будет подписано 15 июля, сообщили в пресс-службе правительства страны.
«Премьер-министр [Таиланда Сеттха Тхависин] собирается подписать в понедельник постановление о безвизовом режиме на срок продолжительностью 60 дней для граждан 93 стран», – говорится в сообщении (цитата по ТАСС).
23 апреля правительство Таиланда приняло решение о введении 60-дневного безвизового режима для россиян с мая. В ноябре 2023 г. власти Таиланда продлили безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней. Мера действовала по 30 апреля 2024 г.
Тхависин летом 2023 г. не согласился с просьбой бизнеса полностью отменить визы для туристов из России, Китая и Индии. По его словам, такой шаг может создать негативные последствия в вопросах обеспечения безопасности.
Согласно распоряжению правительства России от февраля 2023 г., граждане Таиланда могут въехать в Россию по туристической визе, которая выдается сроком до шести месяцев на основании брони отеля.