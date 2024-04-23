Таиланд введет 60-дневный безвизовый режим для граждан России с 1 мая

Таким образом, граждане России смогут находиться в стране до 60 дней. На какой срок введена мера, не уточняется. В ноябре 2023 г. власти Таиланда продлили безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней. Мера действует по 30 апреля 2024 г.