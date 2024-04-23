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Таиланд введет 60-дневный безвизовый режим для граждан России с 1 мая

Ведомости

Правительство Таиланда приняло решение о введении 60-дневного безвизового режима для россиян с 1 мая, пишет издание Khaosod со ссылкой на премьер-министра Сеттха Тхависина.

Таким образом, граждане России смогут находиться в стране до 60 дней. На какой срок введена мера, не уточняется. В ноябре 2023 г. власти Таиланда продлили безвизовый режим для граждан России с 30 до 90 дней. Мера действует по 30 апреля 2024 г. 

Летом прошлого года Тхависин не согласился с просьбой бизнеса полностью отменить визы для туристов из России, Китая и Индии. По его словам, такой шаг может создать негативные последствия в вопросах обеспечения безопасности.

7 апреля Тхависин предложил создать совместную визовую программу со странами Юго-Восточной Азии. Bloomberg отмечал, что разработка аналога европейской шенгенской визы позволит людям со всего мира беспрепятственно путешествовать между шестью соседними странами.

Согласно распоряжению правительства России от февраля 2023 г., граждане Таиланда могут въехать в Россию по туристической визе, которая выдается сроком до шести месяцев на основании брони отеля. Всего в перечень вошли 19 стран: Индия, Иран, КНР, Сербия и др.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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