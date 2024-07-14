При стрельбе на юго-западе Германии погибли три человека
Три человека погибли при стрельбе на юго-западе Германии, пишет Bild. Предположительно, они были членами одной семьи.
Стрельба произошла в городе Лаутлингене (земля Баден-Вюртемберг). Погибшими являются двое мужчин и женщина. Среди них есть и предполагаемый преступник, подтвердили в полиции. Следователи предполагают, что преступление было совершено в семье.
Две женщины получили серьезные ранения и были доставлены в больницу.
10 июля телеканал Sky News со ссылкой на британскую полицию сообщил, что в городе Буши графства Хертфордшир были убиты жена и двое детей британского комментатора BBC Джона Ханта. Полиция сообщила, что в качестве орудия убийства мог быть задействован арбалет или другие виды оружия.
Вечером того же дня полиция сообщила о задержании подозреваемого в убийстве – 26-летнего Кайла Клиффорда. Он был ранен в ходе задержания.