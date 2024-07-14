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При стрельбе на юго-западе Германии погибли три человека

Ведомости

Три человека погибли при стрельбе на юго-западе Германии, пишет Bild. Предположительно, они были членами одной семьи.

Стрельба произошла в городе Лаутлингене (земля Баден-Вюртемберг). Погибшими являются двое мужчин и женщина. Среди них есть и предполагаемый преступник, подтвердили в полиции. Следователи предполагают, что преступление было совершено в семье.

Две женщины получили серьезные ранения и были доставлены в больницу.

10 июля телеканал Sky News со ссылкой на британскую полицию сообщил, что в городе Буши графства Хертфордшир были убиты жена и двое детей британского комментатора BBC Джона Ханта. Полиция сообщила, что в качестве орудия убийства мог быть задействован арбалет или другие виды оружия.

Вечером того же дня полиция сообщила о задержании подозреваемого в убийстве – 26-летнего Кайла Клиффорда. Он был ранен в ходе задержания.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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