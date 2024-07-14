При стрельбе на юго-западе Германии погибли три человека

10 июля телеканал Sky News со ссылкой на британскую полицию сообщил, что в городе Буши графства Хертфордшир были убиты жена и двое детей британского комментатора BBC Джона Ханта. Полиция сообщила, что в качестве орудия убийства мог быть задействован арбалет или другие виды оружия.