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Британская полиция сообщила об убийстве жены и дочерей комментатора BBC

Ведомости

Жену и двоих дочерей британского комментатора BBC Джона Ханта убили в городе Буши графства Хертфордшир, передает телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию.

Жертвами нападения стали Кэрол Хант – жена комментатора гонок Джона Ханта и их дочери Луиза и Ханна. Полиция сообщила, что в качестве орудия убийства мог быть задействован арбалет или другие виды оружия.

Хант в момент совершения преступления находился на ипподроме Лингфилд к югу от Лондона, где комментировал скачки. 

Вечером 10 июля полиция сообщила о задержании подозреваемого в убийстве - 26-летнего Кайла Клиффорда. Он ранен, но полицейские не применяли оружие, пишет Sky News.

По данным телеканал, Клиффорд работал охранником. BBC сообщает, что подозреваемый служил в британской армии. 

9 июня пропавшего на греческом острове Сими британского ведущего BBC Майкла Мосли нашли мертвым. Его супруга Клэр Бейли Мосли сообщила, что ее муж выбрал неправильный маршрут и упал в обморок.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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