Британская полиция сообщила об убийстве жены и дочерей комментатора BBC
Жену и двоих дочерей британского комментатора BBC Джона Ханта убили в городе Буши графства Хертфордшир, передает телеканал Sky News со ссылкой на местную полицию.
Жертвами нападения стали Кэрол Хант – жена комментатора гонок Джона Ханта и их дочери Луиза и Ханна. Полиция сообщила, что в качестве орудия убийства мог быть задействован арбалет или другие виды оружия.
Хант в момент совершения преступления находился на ипподроме Лингфилд к югу от Лондона, где комментировал скачки.
Вечером 10 июля полиция сообщила о задержании подозреваемого в убийстве - 26-летнего Кайла Клиффорда. Он ранен, но полицейские не применяли оружие, пишет Sky News.
По данным телеканал, Клиффорд работал охранником. BBC сообщает, что подозреваемый служил в британской армии.
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