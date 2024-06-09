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Пропавший на острове ведущий BBC Майкл Мосли найден мертвым

Ведомости

Британский теле- и радиоведущий BBC Майкл Мосли, пропавший на греческом острове Сими 5 июня, найден мертвым. Об этом сообщает BBC.

«Это ужасно – потерять Майкла, моего замечательного, веселого, доброго и блестящего мужа», – прокомментировала информацию его жена, Клэр Бейли Мосли.

По ее словам, ее муж выбрал неправильный маршрут и упал в обморок.

Тело ведущего было найдено на склоне холма возле пляжного бара утром 9 июня. Его нашли рядом с забором и зонтиком в 30 минутах ходьбы от деревни Педи, где Мосли видели в последний раз. Собеседник в полиции сообщил телеканалу, что к тому моменту ведущий был мертв в течение нескольких дней. Полиция должна исключить любую возможность того, что смерть наступила в результате преступления.

8 июня BBC получила запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен один из последних моментов, когда мужчина, предположительно Мосли, проходил с зонтом рядом с пристанью в деревне Педи 5 июня. Власти Греции вели активные поиски ведущего в течение пяти дней. В операции участвовали пожарные, собаки, вертолеты, беспилотники, местные жители и полицейские.

Мосли родился 22 марта 1957 г. Он получил медицинское образование и проработал на телевидении почти 20 лет. Ведущий вел шоу о диете, физических упражнениях и медицине.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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