Пропавший на острове ведущий BBC Майкл Мосли найден мертвым
Британский теле- и радиоведущий BBC Майкл Мосли, пропавший на греческом острове Сими 5 июня, найден мертвым. Об этом сообщает BBC.
«Это ужасно – потерять Майкла, моего замечательного, веселого, доброго и блестящего мужа», – прокомментировала информацию его жена, Клэр Бейли Мосли.
По ее словам, ее муж выбрал неправильный маршрут и упал в обморок.
Тело ведущего было найдено на склоне холма возле пляжного бара утром 9 июня. Его нашли рядом с забором и зонтиком в 30 минутах ходьбы от деревни Педи, где Мосли видели в последний раз. Собеседник в полиции сообщил телеканалу, что к тому моменту ведущий был мертв в течение нескольких дней. Полиция должна исключить любую возможность того, что смерть наступила в результате преступления.
8 июня BBC получила запись с камер видеонаблюдения, на которой запечатлен один из последних моментов, когда мужчина, предположительно Мосли, проходил с зонтом рядом с пристанью в деревне Педи 5 июня. Власти Греции вели активные поиски ведущего в течение пяти дней. В операции участвовали пожарные, собаки, вертолеты, беспилотники, местные жители и полицейские.
Мосли родился 22 марта 1957 г. Он получил медицинское образование и проработал на телевидении почти 20 лет. Ведущий вел шоу о диете, физических упражнениях и медицине.