Пропавший на острове ведущий BBC Майкл Мосли найден мертвым

Тело ведущего было найдено на склоне холма возле пляжного бара утром 9 июня. Его нашли рядом с забором и зонтиком в 30 минутах ходьбы от деревни Педи, где Мосли видели в последний раз. Собеседник в полиции сообщил телеканалу, что к тому моменту ведущий был мертв в течение нескольких дней. Полиция должна исключить любую возможность того, что смерть наступила в результате преступления.