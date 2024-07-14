Жителей Москвы предупредили о сильной жаре

11 июля в «Фобосе» сообщили, что жаркого и теплого лета с купальным сезоном в Центральной России осталось всего на три недели. «С наступлением заключительной декады июля жара сбавит обороты и температурный фон вернется в положенное в середине лета климатическое русло – около 25 градусов, тем самым подготавливая атмосферу к мягкой передаче эстафеты августу», – говорилось в материале.