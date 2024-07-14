Жителей Москвы предупредили о сильной жаре
Воздух в Москве с 15 до 17 июля может прогреться до 32 градусов тепла, сообщили в столичном управлении МЧС.
«В дневные часы 15, 16 и 17 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30..32°С», – говорится в сообщении.
МЧС рекомендовало надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, по возможности держаться в тени, а также пить больше воды. Кроме того, москвичей призывают соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.
Центр погоды «Фобос» отмечает, что в Центральной России на следующей неделе могут появиться «очаги мощной облачности», не исключены локальные ливни и грозы. Синоптики ожидают повышение температуры до 31 градуса.
11 июля в «Фобосе» сообщили, что жаркого и теплого лета с купальным сезоном в Центральной России осталось всего на три недели. «С наступлением заключительной декады июля жара сбавит обороты и температурный фон вернется в положенное в середине лета климатическое русло – около 25 градусов, тем самым подготавливая атмосферу к мягкой передаче эстафеты августу», – говорилось в материале.