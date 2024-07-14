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Жителей Москвы предупредили о сильной жаре

Ведомости

Воздух в Москве с 15 до 17 июля может прогреться до 32 градусов тепла, сообщили в столичном управлении МЧС.

«В дневные часы 15, 16 и 17 июля в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30..32°С», – говорится в сообщении.

МЧС рекомендовало надевать одежду из натуральных тканей и головной убор, по возможности держаться в тени, а также пить больше воды. Кроме того, москвичей призывают соблюдать требования пожарной безопасности, исключить обращение с открытым огнем.

Центр погоды «Фобос» отмечает, что в Центральной России на следующей неделе могут появиться «очаги мощной облачности», не исключены локальные ливни и грозы. Синоптики ожидают повышение температуры до 31 градуса.

11 июля в «Фобосе» сообщили, что жаркого и теплого лета с купальным сезоном в Центральной России осталось всего на три недели. «С наступлением заключительной декады июля жара сбавит обороты и температурный фон вернется в положенное в середине лета климатическое русло – около 25 градусов, тем самым подготавливая атмосферу к мягкой передаче эстафеты августу», – говорилось в материале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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