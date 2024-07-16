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В Сербии спецназ ликвидировал мужчину, застрелившего семейную пару

Ведомости

Сотрудники специального антитеррористического подразделения Сербии ликвидировали мужчину 1935 г. р., который убил семейную пару в селе Топольница. Об этом сообщил вице-премьер, министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, передает пресс-служба МВД страны.

По данным МВД, мужчина застрелил из винтовки супругов 1955 и 1956 г. р., а также ранил одного человека 1965 г. р. Информация о его мотивах и какие-либо другие подробности не приводятся.

Несмотря на попытки переговоров и использование слезоточивого газа и светошумовых гранат подозреваемый не захотел сдаваться и попытался противостоять полиции с оружием в руках. В соответствии с сербским законом правоохранители открыли огонь.

По информации РТС, раненый находится на лечении в больнице в Дони-Милановаце, он вне опасности. Издание утверждает, что убийству предшествовала ссора.

В мае 2023 г. мужчина открыл огонь в поселке Дубона, а затем скрылся с места происшествия. Погибли восемь человек, еще 13 получили ранения. Сообщалось, что причиной стрельбы стала ссора с местным полицейским. Стрелка задержали. За несколько дней до этого ученик седьмого класса открыл стрельбу по своим сверстникам из пистолета в школе в центре Белграда. В результате погибли 9 человек, в том числе восемь детей.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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