В Сербии спецназ ликвидировал мужчину, застрелившего семейную пару

В мае 2023 г. мужчина открыл огонь в поселке Дубона, а затем скрылся с места происшествия. Погибли восемь человек, еще 13 получили ранения. Сообщалось, что причиной стрельбы стала ссора с местным полицейским. Стрелка задержали. За несколько дней до этого ученик седьмого класса открыл стрельбу по своим сверстникам из пистолета в школе в центре Белграда. В результате погибли 9 человек, в том числе восемь детей.