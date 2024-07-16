В Сербии спецназ ликвидировал мужчину, застрелившего семейную пару
Сотрудники специального антитеррористического подразделения Сербии ликвидировали мужчину 1935 г. р., который убил семейную пару в селе Топольница. Об этом сообщил вице-премьер, министр внутренних дел Сербии Ивица Дачич, передает пресс-служба МВД страны.
По данным МВД, мужчина застрелил из винтовки супругов 1955 и 1956 г. р., а также ранил одного человека 1965 г. р. Информация о его мотивах и какие-либо другие подробности не приводятся.
Несмотря на попытки переговоров и использование слезоточивого газа и светошумовых гранат подозреваемый не захотел сдаваться и попытался противостоять полиции с оружием в руках. В соответствии с сербским законом правоохранители открыли огонь.
По информации РТС, раненый находится на лечении в больнице в Дони-Милановаце, он вне опасности. Издание утверждает, что убийству предшествовала ссора.
В мае 2023 г. мужчина открыл огонь в поселке Дубона, а затем скрылся с места происшествия. Погибли восемь человек, еще 13 получили ранения. Сообщалось, что причиной стрельбы стала ссора с местным полицейским. Стрелка задержали. За несколько дней до этого ученик седьмого класса открыл стрельбу по своим сверстникам из пистолета в школе в центре Белграда. В результате погибли 9 человек, в том числе восемь детей.