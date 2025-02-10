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Минюст предложил добавить реквизиты спецсчета в реестр иноагентов

Ведомости

Минюст опубликовал проект постановления об обновленном порядке ведения реестра иностранных агентов. В частности, ведомство предлагает, чтобы информация о лице, фигурирующем в списке, была дополнена реквизитом спецсчета.

Положения о реестре предлагается дополнить новым подпунктом. Сведения о реквизитах спецсчета будут содержаться в реестре иноагентов, который ведет Минюст, причем это не будет считаться разглашением банковской тайны. Иноагенты должны будут сообщать о своем статусе людям, на которых возлагается в связи с законом или договором обязанность по выплате иноагенту денег от продажи недвижимости и транспортных средств, от сдачи их в аренду, по выплате вознаграждения и иных платежей в связи с использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, а также доходов по вкладам или дивидендов.

Для получения таких средств иностранные агенты должны использовать специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке, режим которого – в том числе особенности внесения на него платежей и списания средств – будет устанавливаться решением совета директоров Центробанка.

Госдума 17 декабря 2024 г. единогласно приняла закон о спецсчетах для иноагентов. Законопроект был внесен в Госдуму 14 ноября, первое чтение прошло 20 ноября.

Концепция содержит обязанность зачислять авторские вознаграждения от результатов творческой деятельности иноагентов на спецсчета, «чтобы не допустить их использования в антироссийских целях», говорил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. По его мнению, иноагенты сейчас тратят эти деньги не только на то, «чтобы расшатать наше внутригосударственное единство», но и на финансирование «киевского <...> режима».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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