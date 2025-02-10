Минюст предложил добавить реквизиты спецсчета в реестр иноагентов
Минюст опубликовал проект постановления об обновленном порядке ведения реестра иностранных агентов. В частности, ведомство предлагает, чтобы информация о лице, фигурирующем в списке, была дополнена реквизитом спецсчета.
Положения о реестре предлагается дополнить новым подпунктом. Сведения о реквизитах спецсчета будут содержаться в реестре иноагентов, который ведет Минюст, причем это не будет считаться разглашением банковской тайны. Иноагенты должны будут сообщать о своем статусе людям, на которых возлагается в связи с законом или договором обязанность по выплате иноагенту денег от продажи недвижимости и транспортных средств, от сдачи их в аренду, по выплате вознаграждения и иных платежей в связи с использованием исключительного права на результат интеллектуальной деятельности, а также доходов по вкладам или дивидендов.
Для получения таких средств иностранные агенты должны использовать специальный рублевый счет, открытый в уполномоченном банке, режим которого – в том числе особенности внесения на него платежей и списания средств – будет устанавливаться решением совета директоров Центробанка.
Госдума 17 декабря 2024 г. единогласно приняла закон о спецсчетах для иноагентов. Законопроект был внесен в Госдуму 14 ноября, первое чтение прошло 20 ноября.
Концепция содержит обязанность зачислять авторские вознаграждения от результатов творческой деятельности иноагентов на спецсчета, «чтобы не допустить их использования в антироссийских целях», говорил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев. По его мнению, иноагенты сейчас тратят эти деньги не только на то, «чтобы расшатать наше внутригосударственное единство», но и на финансирование «киевского <...> режима».