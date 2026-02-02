Срок консультации врача при подозрении на рак не должен превышать трех дней
Согласно постановлению правительства, срок проведения консультации врача при подозрении на онкологическое заболевание у пациента не должен превышать трех рабочих дней. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на соответствующий документ.
Диагностические инструментальные и лабораторные исследования должны быть выполнены в течение семи рабочих дней после назначения, уточняется в постановлении.
Если у пациента обнаруживают злокачественное новообразование, лечащий врач направляет его на лечение в специализированное медицинское учреждение. Диспансерное наблюдение за пациентом должно быть установлено в течение трех рабочих дней с момента постановки диагноза.
Препарат «Ракурс 223Ra», разработанный федеральным научно-клиническим центром радиологии и онкологии ФМБА России, был внедрен в медицинскую практику 14 января. Первая партия препарата уже поступила в российские медучреждения. Лекарство прошло госрегистрацию и разрешено к использованию в клинической онкологии.