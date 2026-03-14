Росавиация ввела ограничения на работу «Внуково» и «Домодедово»
Росавиация ввела временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в московский аэропортах «Внуково» и «Домодедово». Об этом сообщил Telegram-канал ведомства.
В Росавиации напомнили, что подобные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что на подлете к столице было уничтожено 14 украинских беспилотников. О первых двух сбитых беспилотниках мэр Москвы сообщил в 12:27. О следующих двух спустя 20 минут. Информацию о последнем на данный момент уничтоженном БПЛА Собянин предоставил в 13:33 мск. В 14:13 Собянин сообщил о шестом беспилотнике, который удалось ликвидировать на подлете к Москве.
Ограничения на прием и выпуск самолетов также продолжают действовать в аэропортах Калуги («Грабцево»), Иванова («Южный») и Ярославля («Туношна»).