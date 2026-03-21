Мошенники начали взламывать аккаунты на маркетплейсах для кражи денег у россиян

В компании рассказали, что мошенники получают доступ к аккаунтам пользователей, например, на сайтах, торгующих медицинским оборудованием, товарами для животных или редкими запчастями. Изучив историю просмотров, злоумышленник звонит жертве, представляется частным продавцом и предлагает купить именно тот товар, который пользователь недавно искал, но по цене значительно ниже рыночной. После этого аферист присылает ссылку якобы для предоплаты заказа, которая ведет на фишинговый ресурс.