Мошенники начали взламывать аккаунты на маркетплейсах для кражи денег у россиян
Аналитики «МТС Защитник» выявили новую схему, в которой злоумышленники взламывают аккаунты граждан на маркетплейсах и специализированных интернет-площадках, изучают историю покупок, а затем под видом продавцов предлагают приобрести аналогичный товар по более выгодной цене, после чего похищают средства, сообщили «РИА Новости».
В компании рассказали, что мошенники получают доступ к аккаунтам пользователей, например, на сайтах, торгующих медицинским оборудованием, товарами для животных или редкими запчастями. Изучив историю просмотров, злоумышленник звонит жертве, представляется частным продавцом и предлагает купить именно тот товар, который пользователь недавно искал, но по цене значительно ниже рыночной. После этого аферист присылает ссылку якобы для предоплаты заказа, которая ведет на фишинговый ресурс.
Эксперты подчеркивают, что данная схема представляет особую опасность из-за персонализированного характера. Человеку звонят не с абстрактным предложением, а предлагают именно то, что он сам недавно искал, что позволяет снять барьер недоверия. Жертва теряет бдительность, полагая, что ей повезло найти нужный товар по доступной цене.
Аналитики отмечают, что настоящие продавцы на маркетплейсах не рассказывают о выгодных предложениях по телефону и не присылают ссылки для оплаты вне официальных площадок. В компании советуют совершать сделки только внутри проверенных торговых площадок, не переходить на внешние ресурсы, не передавать личную информацию и немедленно прекращать диалог при подозрительных звонках.
10 марта полиция также сообщала о другой распространенной схеме аферистов с «заменой домофона». В этом случае злоумышленники убеждают жертву в необходимости «привязать ключи» или «внести жильцов в новую систему», после чего просят продиктовать код из СМС. В МВД отмечают, что подобные схемы продолжают работать за счет своей бытовой правдоподобности.