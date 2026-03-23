Россиянам доступны по ОМС семь скринингов для выявления онкологии
В рамках бесплатной диспансеризации россиянам доступны семь скрининговых исследований, направленных на выявление наиболее распространенных видов рака. Об этом главный онколог Минздрава России, академик РАН Андрей Каприн сообщил «РИА Новости».
По его словам, такая системная модель профилактики не имеет аналогов в мире. Диспансеризация проводится с периодичностью раз в три года для граждан 18–39 лет и ежегодно для лиц старше 40 лет. Каприн подчеркнул, что вся информация о повозрастных обследованиях размещена на сайтах поликлиник, профильных центров и Минздрава.
В начале февраля «РИА Новости» писали со ссылкой на постановление правительства, что срок проведения консультации врача при подозрении на онкологическое заболевание у пациента не должен превышать трех рабочих дней. Диагностические инструментальные и лабораторные исследования должны быть выполнены в течение семи рабочих дней после назначения.