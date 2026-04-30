Пятерых фигурантов дела о пожаре на севере Москвы заключили под стражу
Пятерым фигурантам уголовного дела о пожаре на севере Москвы избрали меру пресечения в виде заключения под стражу, сообщили в Telegram-канале столичной прокуратуры.
Им предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных работ, повлекшее по неосторожности смерть 8 лиц). Подозреваемым грозит до семи лет лишения свободы.
СК РФ сообщал, что следователи задержали бенефициара застройщика, технического заказчика и генерального подрядчика строительства объекта, гендиректора компании застройщика, а также директора по строительству, главу отдела общестроительных работ и производителя работ подрядчика.
Пожар в строящемся здании на севере Москвы произошел 28 апреля. Возгоранию был присвоен пятый, максимальный, ранг сложности. Жертвами стали восемь человек. Причины пожара – отсутствие работающих систем пожарной сигнализации и пожаротушения, расположение на одном из этажей здания около 20 бытовок без окон и систем вентиляции, несанкционированное складирование легковоспламеняющихся материалов.