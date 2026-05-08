Минтранс поручил использовать поезда и автобусы из-за отмены рейсов на юге РФ
Министр транспорта РФ Андрей Никитин поручил организовать перевозку пассажиров отмененных авиарейсов на юге страны с использованием поездов и автобусов. Об этом сообщили в министерстве.
Ведомство уточнило, что авиакомпании должны организовать такую работу совместно с РЖД и Единой транспортной дирекцией.
Также в министерстве заявили, что в ближайшее время будет принято решение о сроках возобновления полетов на юг России с сокращенной частотой рейсов.
В ночь с 7 на 8 мая, после вступления в силу объявленного Россией перемирия, ВСУ совершили массированную атаку беспилотниками на российские регионы. По данным Минобороны РФ, с 00:00 до 7:00 мск силы ПВО уничтожили 264 украинских дрона самолетного типа.
Минтранс сообщал, что украинские БПЛА попали в административное здание филиала «Аэронавигация Юга России» в Ростове-на-Дону. После этого была временно изменена работа регионального центра, отвечающего за управление воздушным движением на юге страны. Временно приостановили работу аэропорты Астрахани, Владикавказа, Волгограда, Геленджика, Грозного, Краснодара, Махачкалы, Магаса, Минеральных Вод, Нальчика, Сочи, Ставрополя и Элисты.