ФСБ: агент СБУ получил 21 год колонии за подготовку терактов в Нижнем Новгороде
Уроженец Киева, планировавший серию терактов с помощью беспилотников в Нижегородской области, осужден на 21 год колонии строгого режима. Об этом сообщил Центр общественных связей ФСБ.
Суд признал мужчину виновным по статьям 275 (государственная измена) и 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Помимо тюремного срока ему назначен штраф в размере 700 000 руб. По версии следствия, в 2024 г. россиянин был завербован представителем Службы безопасности Украины. Кураторы обучили его конспиративной связи и обращению со взрывчаткой, после чего снабдили деньгами и отправили в Россию для подрывной деятельности.
Фигурант был задержан сотрудниками ФСБ с поличным при организации тайниковой закладки. При нем нашли взрывные устройства, компоненты для БПЛА, средства связи и документы, подтверждающие его связь с украинскими спецслужбами. Приговор вынес Нижегородский областной суд. В ФСБ подчеркнули, что мужчина действовал под руководством куратора и полностью осознавал характер своих действий.
В июле 2025 г. ФСБ сообщала, что пресекала в Нижегородской области деятельность агента украинских спецслужб, который пытался организовать тайниковую закладку с деталями для сборки беспилотника.