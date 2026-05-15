ФСБ: агент СБУ получил 21 год колонии за подготовку терактов в Нижнем Новгороде

Суд признал мужчину виновным по статьям 275 (государственная измена) и 222.1 УК РФ (незаконный оборот взрывчатых веществ). Помимо тюремного срока ему назначен штраф в размере 700 000 руб. По версии следствия, в 2024 г. россиянин был завербован представителем Службы безопасности Украины. Кураторы обучили его конспиративной связи и обращению со взрывчаткой, после чего снабдили деньгами и отправили в Россию для подрывной деятельности.