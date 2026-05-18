Росавиация ограничила работу аэропортов в Тамбове и Нижнем Новгороде
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Тамбова («Донское») и Нижнего Новгорода («Чкалов»). Об этом сообщается в канале Росавиации в Max.
Об ограничениях в Тамбове агентство проинформировало в 05:00 мск, о мере в Нижнем Новгороде – в 06:03 мск. Решение было принято для обеспечения безопасности полетов.
По данным Минобороны РФ, с 14:00 до 21:00 мск силы ПВО сбили 36 украинских беспилотников самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Новгородской, Ростовской, Смоленской областей, Московского региона, Краснодарского края, Республики Крым и над Азовским морем.