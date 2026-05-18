Главная / Общество /

Суд в Москве оштрафовал на 2 млн рублей разработчика игр Epic Games

Ведомости

Судья судебного участка №422 Таганского района Москвы оштрафовал американского разработчика компьютерных игр Epic Games за нарушение российского законодательства в области персональных данных. Сумма штрафа составила 2 млн руб., сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Компания признана виновной по по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ.

Epic Games – разработчик игрового движка Unreal Engine, который используется в производстве высокобюджетных игр, кино и архитектурной визуализации. Также Epic Games создала игры Unreal, Gears of War, Infinity Blade, Fortnite и др.

В марте мировой судья судебного участка №422 Таганского района столицы оштрафовал на 2 млн руб. компанию Battlestate Games Limited, зарегистрированную в Великобритании и занимающуюся разработкой компьютерных игр.

