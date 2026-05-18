Суд продлил арест главе музыкального издательства «Джем»
Тверской районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей в отношении гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.
По данным суда, арест продлен до 20 августа.
В ноябре 2025 г. полиция в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении главы «Джема» продлила срок следствия до февраля. Черкасов не признавал вину в мошенничестве и настаивал на гражданско-правовом характере в деле.
В декабре 2024 г. онлайн-кинотеатры скрыли фильм «Руки вверх!» после поступления уведомлений Роскомнадзора. Причиной таких действий службы стали определения Мосгорсуда по заявлению «Компании Топ7». Спустя несколько дней видеосервисы вернули фильм в свои каталоги.
Позднее в том же месяце один из основателей и солист «Руки вверх!» Сергей Жуков и Первое музыкальное издательство направили официальное обращение в Верховный суд России и к СК из-за попыток блокировки фильма «Руки вверх!», предпринимаемых Черкасовым и «аффилированными с ним лицами». В документе указано, что причиной его действий от имени «Компании Топ7» стало уголовное дело о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ), возбужденное московской полицией в ноябре 2024 г.