Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,612-0,93%USBN0,131+3,9%UTAR10,75+0,37%IMOEX2 668,22+1,31%RTSI1 161,78+2,39%RGBI119,33-0,07%RGBITR782,58+0,02%
Главная / Общество /

Суд продлил арест главе музыкального издательства «Джем»

Ведомости

Тверской районный суд города Москвы продлил срок содержания под стражей в отношении гендиректора музыкального издательства «Джем» Андрея Черкасова. Об этом сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

По данным суда, арест продлен до 20 августа.

В ноябре 2025 г. полиция в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении главы «Джема» продлила срок следствия до февраля. Черкасов не признавал вину в мошенничестве и настаивал на гражданско-правовом характере в деле.

В декабре 2024 г. онлайн-кинотеатры скрыли фильм «Руки вверх!» после поступления уведомлений Роскомнадзора. Причиной таких действий службы стали определения Мосгорсуда по заявлению «Компании Топ7». Спустя несколько дней видеосервисы вернули фильм в свои каталоги.

Позднее в том же месяце один из основателей и солист «Руки вверх!» Сергей Жуков и Первое музыкальное издательство направили официальное обращение в Верховный суд России и к СК из-за попыток блокировки фильма «Руки вверх!», предпринимаемых Черкасовым и «аффилированными с ним лицами». В документе указано, что причиной его действий от имени «Компании Топ7» стало уголовное дело о самоуправстве (ч. 1 ст. 330 УК РФ), возбужденное московской полицией в ноябре 2024 г.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте