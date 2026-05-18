В МВД рекомендовали скрывать личные данные для защиты от доксинга
Россиянам рекомендуют сократить объем личной информации в открытом доступе для защиты от доксинга и других угроз. Об этом сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
В ведомстве заявили, что особую опасность представляет так называемый государственный доксинг – публикация персональных данных как инструмента давления со стороны иностранных государств. В качестве примера МВД привело украинский сайт «Миротворец», где размещаются сведения о российских военных, журналистах, общественных деятелях и других лицах, чья позиция расходится с интересами украинской стороны.
В МВД предупредили, что опубликованные в интернете личные данные могут использоваться для шантажа, мошенничества, социальной инженерии, вербовки, давления на родственников и даже подготовки терактов. В зоне риска, по данным ведомства, находятся не только военные и чиновники, но и представители различных профессий.
Для снижения рисков министерство посоветовало удалить из публичного доступа домашние адреса, номера телефонов и информацию о родственниках, отказаться от публикации фотографий с геотегами и деталями маршрутов, а также внимательнее настраивать конфиденциальность аккаунтов.
25 апреля МВД также рекомендовало не переходить по ссылкам вне российской доменной зоны из-за риска заражения устройств вредоносными программами. В министерстве поясняли, что ввод учетных данных на подобных ресурсах может привести к несанкционированному доступу к аккаунтам и их использованию в противоправных целях.