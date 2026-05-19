Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
CNY Бирж.10,404-1,96%VEON-RX63,6+0,79%CHKZ16 800+0,3%IMOEX2 663,58-0,17%RTSI1 159,76-0,17%RGBI119,23-0,08%RGBITR782,18-0,04%
Главная / Общество /

ФСБ задержала двух агентов СБУ, взорвавших БПЛА в воинской части

Ведомости

Сотрудники ФСБ задержали двух завербованных службой безопасности Украины (СБУ) граждан из ближнего зарубежья, подорвавших беспилотник на территории воинской части в Воронежской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

Иностранцев завербовал представитель СБУ через мессенджер Telegram. По поручению украинской службы они покупали зарегистрированные на подставных лиц SIM-карты, а затем проверяли уровень сигнала мобильных операторов связи на указанных куратором участках местности. В дальнейшем злоумышленники прибыли в Воронежскую область, изъяли из схрона оснащенные взрывчаткой FPV-дроны и активировали один из них на территории воинской части региона.

Фигурантов задержали и арестовали. Следственный отдел службы по региону возбудил уголовные дела по ст. 276.1 (оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), ч. 2 ст. 281 (совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с посягательством на объекты ВС РФ) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК России.

18 мая в ЦОС ФСБ сообщили, что правоохранители в России в марте задержали 37 человек, подозреваемых в совершении поджогов по заданиям украинских спецслужб. В ФСБ заявили, что значительная часть задержанных знакомилась с девушками в Telegram. По версии следствия, собеседницы просили молодых людей передавать координаты школ, торговых центров и адресов проживания.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её