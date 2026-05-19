ФСБ задержала двух агентов СБУ, взорвавших БПЛА в воинской части

Иностранцев завербовал представитель СБУ через мессенджер Telegram. По поручению украинской службы они покупали зарегистрированные на подставных лиц SIM-карты, а затем проверяли уровень сигнала мобильных операторов связи на указанных куратором участках местности. В дальнейшем злоумышленники прибыли в Воронежскую область, изъяли из схрона оснащенные взрывчаткой FPV-дроны и активировали один из них на территории воинской части региона.