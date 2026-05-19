ФСБ задержала двух агентов СБУ, взорвавших БПЛА в воинской части
Сотрудники ФСБ задержали двух завербованных службой безопасности Украины (СБУ) граждан из ближнего зарубежья, подорвавших беспилотник на территории воинской части в Воронежской области, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Иностранцев завербовал представитель СБУ через мессенджер Telegram. По поручению украинской службы они покупали зарегистрированные на подставных лиц SIM-карты, а затем проверяли уровень сигнала мобильных операторов связи на указанных куратором участках местности. В дальнейшем злоумышленники прибыли в Воронежскую область, изъяли из схрона оснащенные взрывчаткой FPV-дроны и активировали один из них на территории воинской части региона.
Фигурантов задержали и арестовали. Следственный отдел службы по региону возбудил уголовные дела по ст. 276.1 (оказание иностранным гражданином помощи противнику в деятельности, заведомо направленной против безопасности РФ), ч. 2 ст. 281 (совершение взрыва группой лиц по предварительному сговору, сопряженного с посягательством на объекты ВС РФ) и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 (незаконные приобретение, хранение и перевозка взрывчатых веществ, совершенные группой лиц по предварительному сговору) УК России.
18 мая в ЦОС ФСБ сообщили, что правоохранители в России в марте задержали 37 человек, подозреваемых в совершении поджогов по заданиям украинских спецслужб. В ФСБ заявили, что значительная часть задержанных знакомилась с девушками в Telegram. По версии следствия, собеседницы просили молодых людей передавать координаты школ, торговых центров и адресов проживания.