Клиент PARI поставил 1 000 000 рублей на голы в матче КХЛ «Динамо» — «Локомотив»

21 марта состоится матч регулярного чемпионата КХЛ между московским «Динамо» и ярославским «Локомотивом». Начало встречи — в 19:30 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы обеих команд и рассказали о ставках клиентов на встречу лидеров регулярки.

Букмекеры считают, что шансы команд примерно равны, но символическое предпочтение отдают бело-голубым. Коэффициент на успех хозяев площадки в основное время игры — 2.45, что составляет 40% вероятности. Спрогнозировать победу «железнодорожников» можно по коэффициенту 2.60 (или 37%). Ничейный исход в линии PARI идет за 4.20 (23%). Победа «Динамо» с учетом овертайма и серии буллитов котируется за 1.85 (51%). Поставить на итоговый успех «Локомотива» можно за 1.95 (49%).

Клиенты PARI верят в успех московской команды. На победу «Динамо» приходится около 51% от общего оборота ставок на исход основного времени матча. Примерно 37% сделан в пользу ярославцев, еще приблизительно 12% — на ничью. На рынке победы с учетом возможных овертайма и серии буллитов при этом соотношение 51% на 49% в пользу «железнодорожников».

Заключить пари на то, что победитель определится в основное время, можно за 1.23, в овертайме — за 5.60, по буллитам — за 7.50. Сделать ставку на сухую победу хозяев площадки можно за 9.00. Если «железнодорожники» будут проигрывать по ходу матча и победят, сыграет ставка за 5.70.

«Динамо» и «Локо» встречались в 2025 году три раза. Две победы одержали динамовцы — 3:1, 5:3. Однажды сильнее оказались ярославцы — 2:1. Аналитики PARI считают, что четвертое противостояние этих команд в этом году получится результативным. Сделать ставку на то, что соперники забросят не менее пяти шайб, можно за 1.77. Противоположный вариант (тотал меньше 4.5) котируется за 2.05.

Также аналитики PARI считают, что счет откроют игроки «Динамо». Поставить на это событие можно с коэффициентом 1.87. Дебютный гол встречи в исполнении хоккеистов ЦСКА котируется за 1.92.

Самым результативным периодом в игре может стать третья двадцатиминутка. Коэффициент на такой результат — 3.15. Котировки на второй период — 3.55. Вероятность того, что первый отрезок окажется самым результативным, оценивается коэффициентом 4.70.

Самая крупная ставка среди клиентов PARI на предстоящий матч — 1 000 000 рублей. Один из клиентов собрал экспресс из трех событий и включил в него прогноз на то, что «Локомотив» и «Динамо» забросят на двоих более четырех шайб, по котировке 1.45. Общий коэффициент экспресса — 4.23.

«Локомотив» одержал 48 побед и потерпел 19 поражений в текущем сезоне. Ярославцы уже оформили победу в регулярном чемпионате КХЛ. Статистика «Динамо» скромнее: 42 победы и 24 поражения. Бело-голубые идут на втором месте в той же зоне.

Если хоккеисты «Локомотива» станут обладателями Кубка Гагарина, сыграет ставка за 4.30. «Железнодорожники» — главные претенденты на победу в Кубке. Победа «Динамо» котируется за 13.00.