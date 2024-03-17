Футбол, матч МЮ - Ливерпуль: где смотреть матч Кубка Англии, прямая трансляция

В воскресенье, 17 марта, в Манчестере состоится матч ¼ финала Кубка Англии между “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпулем”. Встреча пройдет на стадионе “Олд Траффорд” и начнется в 18:30 по московскому времени.

Для “МЮ” эта игра станет первой домашней в розыгрыше - три предыдущие победы “красные дьяволы” одержали на выезде. “Ливерпуль” выступит в гостях после двух крупных побед дома - 5:2 над “Норвичем” и 3:0 над “Саутгемптоном”.

Букмекеры считают явными фаворитами гостей. На победу “Ливерпуля” в прематче PARI дает коэффициент 1.77. Вероятность успеха хозяев оценена котировкой 4.15, ничья идет за 4.30.