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17 марта 5:10ГлавнаяНовости

Футбол, матч МЮ - Ливерпуль: где смотреть матч Кубка Англии, прямая трансляция

Суперматч на “Олд Траффорд”
Валентин Васильев

В воскресенье, 17 марта, в Манчестере состоится матч ¼ финала Кубка Англии между “Манчестер Юнайтед” и “Ливерпулем”. Встреча пройдет на стадионе “Олд Траффорд” и начнется в 18:30 по московскому времени. 

Для “МЮ” эта игра станет первой домашней в розыгрыше - три предыдущие победы “красные дьяволы” одержали на выезде. “Ливерпуль” выступит в гостях после двух крупных побед дома - 5:2 над “Норвичем” и 3:0 над “Саутгемптоном”. 

Букмекеры считают явными фаворитами гостей. На победу “Ливерпуля” в прематче PARI дает коэффициент 1.77. Вероятность успеха хозяев оценена котировкой 4.15, ничья идет за 4.30.

Легальной телевизионной трансляции игры “МЮ” -  “Ливерпуль” на территории Российской Федерации не предусмотрено. В прямом эфире игру покажут зарубежные каналы, доступные в IP-TV сервисах, а также сайты некоторых букмекерских контор - например, «Лига Ставок».

ПРОГНОЗ НА МАТЧ «МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД» - «ЛИВЕРПУЛЬ»
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