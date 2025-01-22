Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров
22 января 11:57ГлавнаяНовости

«Пари с Сергачевым». Хоккеист помог собрать 1 176 000 рублей на реновацию баскетбольной площадки в Нижнекамске

Проект продолжается!
Валентин Васильев

Третий месяц проекта «Пари с Сергачевым», который запустили Михаил Сергачев и благотворительный фонд «Пари и побеждай», завершился рекордом. Благодаря двум голам и 10 голевым передачам защитника ХК «Юта» удалось собрать 1 176 000 рублей. Средства пойдут на модернизацию баскетбольной площадки в парке «Солнечная поляна» в Нижнекамске, родном городе Михаила.

Особенно российскому хоккеисту удалась середина декабря, когда в игре с «акулами» из Сан-Хосе он отметился двумя голевыми пасами, а уже в следующем матче против «Ванкувер Кэнакс» забросил победную шайбу. Весь месяц Михаила поддерживали нижнекамские активисты, заявка которых была ранее выбрана на сайте проекта. 

3 (7).jpg

«Я рад, что наш совместный проект набирает обороты. Лично для меня это возможность не только выкладываться на льду, но и помогать людям за его пределами. Каждое набранное очко превращается в реальные изменения для спортивных площадок. Это вдохновляет», — сказал Михаил Сергачев.

Ранее команда проекта выбрала и другие спортивные объекты в двух городах: в Наровчате и Екатеринбурге. В первом городе будет модернизирована детская спортивная школа, а во втором — спортивная площадка при школе-интернате «Эверест» для детей и подростков с ДЦП. Объектом января выбран зал спортивной школы в городе Лихославле Тверской области. Сейчас в зале необходимы реконструкция крыши и паркета, а также косметический ремонт, чтобы более 60 детей могли и далее тренироваться.

2 (8).jpg

Проект «Пари с Сергачевым» продолжится в течение сезона НХЛ 2024/25. Каждое результативное действие хоккеиста оценивается в 98 тысяч рублей. Ежемесячно команда благотворительного фонда «Пари и побеждай» выбирает один спортивный объект для оказания помощи.

Если вы хотите, чтобы в вашем городе модернизировали спортивную площадку, футбольное поле или другой спортивный объект, заполняйте заявку на сайте проекта.

Ранее по теме:«Пари с Сергачевым». Звезда хоккея поможет реконструировать спортивную площадку в Наровчате
Ведомости
Спорт

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров

Партнерский проект

Рейтинг букмекеров