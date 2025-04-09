Клиент PARI поставил 3 000 000 рублей на победу «Динамо» над «Спартаком» в полуфинале Кубка России

29 апреля в рамках второго этапа полуфинала Пути регионов Кубка России состоится московское дерби. «Спартак» на «Лукойл Арене» примет «Динамо». Победитель матча выйдет в финал сетки, где встретится с «Ростовом» или «Локомотивом». Поединок начнется в 20:30 по московскому времени. Букмекерская компания PARI проанализировала расклад сил перед игрой и изучила ставки клиентов на предстоящий матч.

В день матча букмекеры считают фаворитом «Спартак». Поставить на победу хозяев в основное время можно с котировкой 1.93, что соответствует примерно 51% вероятности. Успех «Динамо» оценивается коэффициентом 4.40 (около 22%). На ничейный исход в основное время аналитики дают котировку 3.55 (порядка 27%).

Клиенты PARI, наоборот, склоняются к успеху «Динамо». На победу гостей приходится около 76% от общего оборота пари на исход основного времени матча, еще 4% — на ничью, а 20% — на триумф «Спартака».

Самая крупная ставка на сегодняшний матч — 3 000 000 рублей. Один из клиентов PARI поставил на победу «Динамо» в основное время за 4.30.

Котировка на итоговой проход «Спартака» в финал составляет 1.47, а на успех «Динамо» — 2.75. На «Спартак» приходится 93% от всего оборота ставок на исход противостояния, тогда как доля «Динамо» составляет всего 7%.

Три из четырех последних очных игр команд получились богатыми на голы — с тремя и более забитыми мячами. Аналитики полагают, что грядущее дерби также выйдет достаточно результативным. Вероятность того, что «Спартак» и «Динамо» на двоих забьют как минимум два мяча, оценивается котировкой 1.23. На тотал голов больше 2.5 можно поставить с коэффициентом 1.80. Ставка на сразу четыре забитых мяча доступна за 2.85. Котировка на исход, при котором обе команды забьют, составляет 1.70. Обратный вариант можно взять с коэффициентом 2.15.

У «Спартака» в пяти последних играх три победы. При этом красно-белые ни разу за этот период не уходили с поля без забитого мяча, отличаясь в среднем два раза за поединок. Поставить на минимум два гола от «Спартака» в грядущем дерби можно с котировкой 1.80. Вероятность того, что подопечные Деяна Станковича забьют три мяча и более, оценивается коэффициентом 3.60.

Вероятность того, что один из голов спартаковцев будет на счету лучшего бомбардира РПЛ Манфреда Угальде, оценивается коэффициентом 2.20. Однако лучшим снайпером «Спартака» в Кубке России оказался Кристофер Мартинс Перейра, забивший уже шесть мячей в текущем турнире. Если он снова отличится, сыграет коэффициент 6.50.

«Динамо» в апреле выступает не столь успешно — у команды одна победа в пяти последних матчах и только шесть забитых мячей за это время. Коэффициент на индивидуальный тотал «Динамо» больше 0.5 составляет 1.45, а на тотал больше 1.5 — 3.25.

Наиболее вероятным результатом игры считается результативная ничья 1:1. Этот исход доступен в линии PARI за 6.50. Победу «Спартака» со счетом 2:1 можно взять за 9.00. Коэффициент на успех «Динамо» с минимальным счетом составляет 14.00.

Второй финалист сетки Пути регионов определится 30 апреля. Вероятность того, что «Спартак» по итогу станет триумфатором Кубка России, оценивается котировкой 5.50. Чемпионство «Динамо» можно взять с коэффициентом 9.50.