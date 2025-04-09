Клиенты PARI уверены в победе «Тоттенхэма» над «Айнтрахтом» в первом матче 1/4 финала Лиги Европы

10 апреля в первом матче 1/4 финала сыграют «Тоттенхэм» и «Айнтрахт». Встреча состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур», стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. Аналитики букмекерской компании PARI оценили шансы соперников и рассказали о ставках клиентов на игру.

В день игры букмекеры отдают предпочтение лондонцам, считая их явными фаворитами как сегодняшнего матча, так и всего противостояния. Поставить на победу «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 1.73, что соответствует примерно 56% вероятности. Триумф «Айнтрахта» котируется за 4.50 (около 21%), ничья оценивается в 4.30 (приблизительно 23%). При этом на проход немцев в полуфинал можно поставить с коэффициентом 2.25, что соответствует примерно 42% вероятности. Если же в следующий раунд Лиги Европы выйдет «Тоттенхэм», сыграет ставка за 1.65 (около 58%).

Полностью уверены в сегодняшней победе «шпор» и клиенты PARI. В общем массиве ставок на исход встречи почти 89% приходится на триумф «Тоттенхэма». На победу «Айнтрахта» сделано лишь 8%, еще 3% приходится на ничью. Что же касается ставок на исход общего противостояния, то они распределены в соотношении 85% на 15% в пользу «Тоттенхэма».

По оценке аналитиков PARI, подопечные Анге Постекоглу и Дино Топпмеллера смогут порадовать болельщиков как минимум тремя забитыми голами. Поставить на это можно с котировкой 1.57. Противоположный вариант доступен за 2.40. Вероятность обмена голами в матче оценивается ставкой с коэффициентом 1.60, в то время как поставить на обратное событие можно за 2.30. Самый ожидаемый счет матча — 2:1 в пользу «шпор» за 8.50. Ничья 1:1 оценивается в 9.00, победы «Тоттенхэма» со счетом 1:0 или 2:0 считаются равновероятными и доступны за 10.00.

В рамках общего этапа Лиги Европы обе команды продемонстрировали примерно одинаковые результаты. В итоговой таблице «Тоттенхэм» и «Айнтрахт» заняли четвертое и пятое места соответственно, разрыв между командами составил всего одно очко. Похожий путь прошли команды и в плей-офф. «Тоттенхэм» в 1/8 финала победил по сумме двух встреч нидерландский «АЗ Алкмар» (0:1, 3:1). «Айнтрахт» же разобрался с амстердамским «Аяксом», одержав победы со счетом 2:1 и 4:1.

В линии PARI можно спрогнозировать итоги выступления команд в текущем розыгрыше Лиги Европы. На данный момент «Тоттенхэм» является третьим фаворитом на победу в турнире — поставить на это можно с коэффициентом 5.50. Шансы на успех «Айнтрахта» несколько ниже и оцениваются котировкой 8.50. При этом поставить на то, что «шпоры» или «орлы» смогут добраться до финала турнира, можно за 2.70 и 4.00 соответственно.