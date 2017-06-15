«Эр-телеком» готовится больше покупать

Основной владелец «Эр-телекома» Андрей Кузяев готов к покупке новых активов PhotoXPress

«Эр-телеком холдинг» (бренд «Дом.ру») в 2017 г. увеличит инвестиции на 25% до 15 млрд руб. год к году, следует из заявления президента оператора Андрея Кузяева (его цитирует «Интерфакс»). Из этих денег оператор готов потратить до 8 млрд руб. на слияния и поглощения, уточнил Кузяев «Ведомостям». В апреле Кузяев говорил, что прогноз инвестиций на 2017 г. сопоставим с затратами 2016 г., добавляя, что за прошлый год оператор потратил на покупку активов 5,5 млрд руб. Таким образом, в этом году «Эр-телеком» готов увеличить активность в области покупок.