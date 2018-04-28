Пользователи «В контакте» столкнулись со сбоем

Евгений Разумный / Ведомости

Российские пользователи жалуются на сбой в работе соцсети «В контакте». По данным сервиса Downdetector на 16.20 мск, у 52% пользователей возникают проблемы при входе в аккаунт, 38% пользователей жалуются на сбои в работе сайта, еще 8% не могут отправить сообщения.

Проблемы в работе соцсети наблюдаются по всей России, но больше всего жалоб зафиксировано от жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Краснодара, Новосибирска, Челябинска, Нижнего Новгорода, Казани, Екатеринбурга и Новороссийска.

«В контакте» может быть недоступна у части пользователей. Проблема предположительно связана с сетевой недоступностью у провайдера «Ростелеком-Краснодар». Мы изучаем ситуацию и связались со специалистами провайдера. На нашей стороне технических неполадок нет», – говорится в Twitter соцсети.

«Сайт login.vk.com выполнил переадресацию слишком много раз. Удалите файлы cookie» – такая фраза появляется у корреспондента «Ведомостей» при попытке войти в соцсеть со смартфона, работающего на Android. Позже при попытке перезагрузить страницу соцсети стало выходить сообщение: «Страница недоступна. Сайт m.vk.com выполнил переадресацию слишком много раз».

В Twitter жалобы пользователей можно прочитать по хештегу #вконтакте не работает.

В ночь на 27 апреля IP-адреса «В контакте», «Одноклассников», а также «Яндекса», Twitter, Facebook, Yahoo и российского сервиса онлайн-дневников Liveinternet на время попали в реестр запрещенных сайтов. Проблема с загрузкой сайтов возникла из-за действий Роскомнадзора, который с 16 апреля пытается заблокировать Telegram. В свою очередь мессенджер пока успешно обходит блокировку, меняя IP-адреса. Telegram, например, использует хостинг Amazon и Google. Роскомнадзору приходится блокировать подсети, из-за этого появляются проблемы с доступом к другим ресурсам.

Роскомнадзор заявил, что специально IP-адреса российских и зарубежных социальных сетей не блокировал, а их попадание в реестр обусловлено «технологическими особенностями работы системы». В свою очередь управляющий директор «В контакте» Андрей Рогозов обвинил Роскомнадзор в непонимании принципов работы интернета. Mail.ru Group, которой принадлежат «Одноклассники» и «В контакте», 27 апреля запустила собственные прокси-серверы. «Для стабильного доступа к вашим любимым сервисам запилили прокси. Пользуйтесь!», - говорилось в сообщении компании.

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