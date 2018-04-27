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Директор «В контакте» обвинил Роскомнадзор в непонимании принципов работы интернета

Управляющий директор соцсети «В контакте» (принадлежит Mai.ru Group) Андрей Рогозов обвинил Роскомнадзор в непонимании принципов работы интернета. Об этом говорится в его заявлении на странице в соцсети.

Руководитель «В контакте» отметил, что ранее ведомство заблокировало один из IP-адресов компании, из-за чего часть пользователей ресурса лишились доступа к нему.

«Из-за нестабильной работы после блокировок РКН нам пришлось отключить интеграцию сервиса ReCaptcha, который "В контакте" использует для борьбы со спамом, и поддержку технологии AMP, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в наших мобильных приложениях», - пояснил Рогозов.

Он добавил, что непонимание принципов работы интернета со стороны ведомства приводит к блокировке доступа к ресурсам, которыми пользуются миллионы людей. «Это ограничивает или усложняет работу бизнесов, в первую очередь технологических», - сетует топ-менеджер социальной сети. Рогозов подчеркнул, что передача ключей для расшифровки сообщений пользователей, чего требует Федеральная служба безопасности (ФСБ) от Telegram, «невозможна по определению».

После того как 13 апреля Таганский суд Москвы постановил заблокировать Telegram на территории России, Роскомнадзор начал блокировать в том числе IP-адреса некоторых российских и зарубежных компаний. Под удар попали адреса компаний, которые мессенджер Павла Дурова мог использовать для обхода блокировки. 27 апреля «Коммерсантъ» написал, что Роскомнадзор внес в реестр запрещенных ресурсов IP-адреса «Яндекса», «В контакте», Twitter, Facebook, «Одноклассников» и других ресурсов. Позже эти адреса были исключены из списка.

Ведомство объяснило их попадание туда «технологическими особенностями работы системы». «Операторам связи данные адреса с целью ограничения доступа не направлялись», - подчеркивали в Роскомнадзоре. «Яндекс», в свою очередь, назвал попытки Роскомнадзора заблокировать доступ к Telegram «опасными» для всего рунета и потребовал объяснений инциденту с внесением IP-адресов компании в реестр.

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