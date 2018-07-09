В мире теперь есть бренды дороже $300 млрд
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
-
{{fb}}
-
{{vk}}
-
{{twitter}}
-
-
-
Материал добавлен в «Избранное»Вы сможете прочитать его позднее с любого устройства. Раздел «Избранное» доступен в вашем личном кабинетеМатериал добавлен в «Избранное»Удалить материал из «Избранного»?Материал удален из «Избранного»
-
-
В мире теперь есть два бренда, чья стоимость оценивается больше чем в $300 млрд. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг мировых брендов BrandZ, составленный маркетинговым и консалтинговым агентством Kantar Millward Brown, входящим в рекламную группу WPP.
Эти два бренда – Google и Apple, занимающие, как и в прошлом году, 1-е и 2-е места соответственно. Стоимость бренда Google оценена в $302,063 млрд, Apple – в $300,595 млрд. Оба они за год подорожали примерно на четверть. У обоих стоимость бренда составляет внушительную долю от рыночной капитализации всей компании: по данным на закрытие торгов пятницы, инвесторы оценивают Alphabet, материнскую компанию Google, в $796,7 млрд и Apple – в $923,9 млрд.
Google и Apple лидируют с большим отрывом: ближайшего преследователя, Amazon, от них отделяет почти $100 млрд. Однако бренд Amazon ($207,594 млрд) показал один из самых быстрых темпов роста, подорожав в полтора раза.
- Доступ к материалам с любых устройств на сайте и в приложении
- Свежий номер в разделе «Газета»
- Возможность комментировать статьи
- Общее избранное на всех устройствах
- Возможность делиться закрытыми материалами с друзьями
- {{gift}}