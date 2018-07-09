Технологии / Интернет и digital

В мире теперь есть бренды дороже $300 млрд

А самое заметное явление рейтинга BrandZ – взлет китайских брендов
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В мире теперь есть два бренда, чья стоимость оценивается больше чем в $300 млрд. Об этом свидетельствует ежегодный рейтинг мировых брендов BrandZ, составленный маркетинговым и консалтинговым агентством Kantar Millward Brown, входящим в рекламную группу WPP.

Эти два бренда – Google и Apple, занимающие, как и в прошлом году, 1-е и 2-е места соответственно. Стоимость бренда Google оценена в $302,063 млрд, Apple – в $300,595 млрд. Оба они за год подорожали примерно на четверть. У обоих стоимость бренда составляет внушительную долю от рыночной капитализации всей компании: по данным на закрытие торгов пятницы, инвесторы оценивают Alphabet, материнскую компанию Google, в $796,7 млрд и Apple – в $923,9 млрд.

Google и Apple лидируют с большим отрывом: ближайшего преследователя, Amazon, от них отделяет почти $100 млрд. Однако бренд Amazon ($207,594 млрд) показал один из самых быстрых темпов роста, подорожав в полтора раза.

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