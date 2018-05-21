Китайская онлайн-площадка Tmall хочет к зиме попасть в топ-5 российского рынка
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Торговая онлайн-площадка Tmall хочет к концу года войти в пятерку лидеров российской интернет-торговли. Она уже арендовала крупный склад
Принадлежащая китайской Alibaba Group торговая онлайн-площадка Tmall арендовала склад в логистическом парке South Gate около аэропорта «Домодедово», рассказал «Ведомостям» представитель Tmall и AliЕxpress в России Антон Пантелеев. Tmall – вторая торговая площадка китайской Alibaba в России помимо AliExpress. Последняя предлагает преимущественно товары множества китайских продавцов, а Tmall, которая начала работать на российском рынке в сентябре 2017 г., продает известные бренды.
Онлайн-спрос пошел на склад
Площадь склада для Tmall превышает 20 000 кв. м, уточнил Пантелеев, все операции туда будут переведены в течение нескольких месяцев. До сих пор заказы обрабатывались на складе в Котельниках, который Tmall делила с другими арендаторами. В развитие нового склада компания вложит более 500 млн руб., добавляет представитель площадки.
Решение инвестировать в российскую логистику связано со стратегией китайского онлайн-ритейлера, который видит перспективу развития интернет-продаж в России, полагает руководитель отдела складских и индустриальных помещений компании JLL Евгений Бумагин. Среди зарубежных онлайн-площадок на российском складском рынке присутствуют Otto Group, Lamoda, перечисляет он. Сейчас ритейл, и в частности интернет-коммерция, – основной драйвер развития складского рынка, отмечает Бумагин. Онлайн-торговцы обеспечили в прошлом году 25% спроса 2017 г. на складские площади в Московском регионе, приводит он пример: совокупный спрос e-commerce в регионе составил около 300 000 кв. м.
Зачем китайской площадке склад
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